Tineri din întreaga țară s-au antrenat pentru a demonta dezinformarea, în cadrul primei ediții a Taberei de Reziliență Informațională

19 tineri din diverse regiuni ale R. Moldova s-au reunit în perioada 1–3 august la Vadul lui Vodă, în cadrul primei ediții a Taberei de Reziliență Informațională – un program interactiv care a combinat dezbateri, ateliere practice și simulări creative menite să-i echipeze pe participanți cu instrumente reale pentru a recunoaște, combate și explica dezinformarea în comunitățile lor.

Tabăra a fost lansată oficial de Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă, și de Máté Csicsai, Însărcinat cu Afaceri, Șef-Adjunct al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova. Participanții au început prin a-și exprima așteptările și temerile legate de subiect, testându-și nivelul inițial de cunoștințe despre dezinformare printr-un quiz interactiv și o autoevaluare.

Timp de trei zile, tinerii au participat la sesiuni tematice susținute de jurnaliști, experți media și influenceri, printre care Victor Moșneag, Petru Macovei, Lilia Zaharia, Natalia Zaharescu, Cătălin Lungu, Teodora Panuș, Mihaela Melnic și Anatolie Eșanu. Participanții la tabără au aflat cum funcționează dezinformarea în 2025, cine controlează media și cum alegem sursele de încredere, care este rolul influencerilor în propagarea sau combaterea falsurilor, dar și cum se creează conținut viral care servește interesul public.

Printre cele mai apreciate momente au fost simulările de campanii false, în cadrul cărora tinerii au învățat să gândească „din perspectiva manipulatorului”, și atelierele video și social media, în care tinerii au creat conținut pentru Instagram, TikTok sau YouTube Shorts, capabil să explice concepte complexe într-un mod accesibil.

În ultima zi, participanții au reflectat asupra lecțiilor învățate și au semnat angajamente de implicare locală, urmând să organizeze activități educaționale în localitățile lor: prezentări în școli, sesiuni la biblioteci sau centre de tineret, precum și materiale creative care vor fi publicate în Ziarul de Gardă sau pe platformele lor de social media, sau expuse în cadrul expoziției Anticorupție.

„La tăbara asta mi-a plăcut cel mai tare să identific fake-news-urile, adică mi-a plăcut foarte mult exercițiul cu deepfake-urile și cred că o să dezvolt acest subiect în localitatea mea, în Centrul Comunitar”, a declarat Alexandru Melnic, unul dintre participanți.

„În cadrul acestei tabere am reușit să fac cele mai minunate prietenii, am cunoscut niște oameni minunați, niște jurnaliști într-adevăr talentați, care și-au împărtășit experiența. Am apreciat mult curajul de care ei dau dovadă”, a spus Alina Zagorean.

Ana Ignatiev susține că s-a înscris la tabără pentru a învăța reziliența informațională, pentru că localitatea sa este afectată intens de dezinformare: „Am ales să vin la această tabără, deoarece am simțit o necesitate, fiindcă în localitatea mea sunt foarte multe dezinformări, și este necesar măcar cineva să știe într-adevăr adevărul”.

Tabăra de Reziliență Informațională a fost organizată de Asociația Media-Guard, în parteneriat cu Ziarul de Gardă, cu susținerea Uniunii Europene.

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Consolidarea rezilienței de sus în jos și de jos în sus în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.