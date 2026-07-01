Temperaturile ridicate se mențin în R. Moldova: care sunt maximele prognozate pentru miercuri, 1 iulie

Zilele călduroase continuă. Pentru ziua de miercuri, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a prognozat temperaturi ridicate pentru toate regiunile țării.

Potrivit prognozei, în centrul țării, cerul va fi variabil, cu maxime de până la 34°C. Vântul va sufla din nord-est cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului va atinge 45%.

În nord, se menține un regim similar, cu cer variabil și temperaturi maxime de 33°C. Vântul din nord-vest va avea intensificări de până la 18 km/h, iar umiditatea va fi de circa 55%.

În sudul țării sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor urca până la 35°C. Vântul va sufla din nord-vest cu până la 9 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 45%.

Totodată, pentru 1 iulie AMM avertizează că, în toată țara, este prognozat cod galben de caniculă.

În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor a venit cu o serie de recomandări pentru cetățeni: