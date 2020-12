Teatrul independent din R. Moldova, în impas: „Nu avem nici public, nici surse financiare și nici speranță pentru ziua de mâine”

De ziua actorului, marcată anual pe 27 decembrie, regizoarea și actrița de la Teatrul Independent „Geneza Art”, Daniela Burlaca a venit cu un mesaj emoționant în care vorbește despre dificultățile prin care trece acum instituția și lipsa de ajutor din partea autorităților. „Suntem într-un impas, dar ultimul lucru pe care mi-l doresc este închiderea definitivă a teatrului. Eu îmi doresc să pot lucra”, a spus ulterior actrița pentru ZdG. Mai mulți artiști independenți s-au declarat solidari cu teatrul respectiv.

În Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se menționează că este declarată stare de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul R. Moldova pe perioada 30 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021. Astfel, este interzisă inclusiv desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta teatrelor, (cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură).

Daniela Burlaca consideră că decizia respectivă pune sub semnul întrebării activitatea de mai departe a Teatrului „Geneza Art”.

„Din 30 noiembrie, au fost suspendate toate spectacolele, deși erau vândute bilete pe aproximativ jumătate de luna decembrie. Noi lucram la jumătate de capacitate a sălii, asta însemna aproximativ 90 de spectatori, respectând toate normele de precauție antiepidemice. Aveam toate metodele de protecție împotriva infecției. Cu siguranță, nu era un focar de infecție la noi în teatru, așa cum nu era nici în alte teatre, pentru că toată lumea voia să funcționeze, măcar în condițiile respective”, punctează ea.

„Am făcut demersuri către toate instanțele decisive. Niciun răspuns”

Totodată, adaugă că, pe timp de pandemie, artiștii independenți au rămas fără susținere din partea statului, iar la demersurile înainte, Ministerul Culturii așa și nu a răspuns.

„Noi am făcut câteva demersuri în toate instanțele decisive, pentru a avea un răspuns care ne-ar oferi o speranță că, cel puțin din data de 15 ianuarie, vom avea siguranța că putem reveni pe scenă. Nu s-a reacționat nici într-un fel, chiar dacă demersurile noastre s-au înregistrat la Ministerul Culturii și ei sunt obligați în 30 de zile să ne ofere un răspuns.

Noi am reacționat astfel la ceea ce se petrecem pentru că nu avem salariu. Dacă lucrăm, dacă se vând biletele, avem venit, iar dacă nu – intrăm în datorii. Când a fost primul val, noi ne-am solidarizat cu toată lumea. Atunci, am stat cinci luni acasă și nimeni nu ne-a oferit vreun de ajutor.

Timp de 10 ani am plătit impozite la stat și am lucrat absolut cinstit. Am luat împrumuturi, am luat credite, am plătit salarii, ca să ne putem păstra toată echipa. Am făcut și investiții, am creat un teatru de vară și am jucat spectacole afară, pentru 50 de oameni. Spectacolele erau foarte solicitate. Iarăși, se respectau toate măsurile epidemice”, continuă Burlaca.

„Ne simțim ai nimănui”

În septembrie, teatrul a luat din nou o pauză, după ce au fost înregistrare cazuri de infectare în rândul actorilor. Timp de trei săptămâni, teatrul a rămas închis. După ce și-au văzut testele negative, actorii au revenit pe scenă, deja în interior, lucrând la jumătate de capacitate a sălii. Până în momentul, când ușile teatrului au trebuit să fie închise din nou.

„Eu îmi doresc să pot lucra și noi nu cerem ajutor, noi nu stăm cu mâna întinsă, să ni se ofere donații. Am văzut idei din partea spectatorilor de susținere diverse – să deschidem un cont Patreon, să deschidem un cont bancar, să vindem bilete goale, ca publicul să ne susțină.

Noi nu vrem asta, noi nu cerșim, noi ne cerem drepturile ca artiști și cetățeni ai acestei țări, ce lucrează cinstit aici și achită lunar în bugetul statului sume considerabile. Noi nu vrem mai mult,

lăsați-ne să lucrăm așa ca în octombrie-noiembrie, la jumătate de capacitate a sălii.

Nu am ridicat prețurile la bilete, am continuat așa, ca măcar să ne putem asigura existența și familiile. Deja doi actori au plecat peste hotare și lucrează acolo, pentru că aici au familii cu copii mici”, mai spune Daniela Burlaca.

În același context, artista punctează că se simte supărată și revoltată pe ceea ce întâmplă în prezent cu teatrul. „Pentru că lucrul pe care îl detest în viața asta este nedreptatea și consider că artiștii acum trec printr-o mare nedreptate din partea autorităților.

Dacă teatrele de stat, sunt finanțate și acei actori duc lipsa publicului, a emoțiilor, cel puțin, la sfârșit de lună, le vine salariu, pe când aici – nu avem nici public, nici emoții, nici surse financiare și nici nu avem o speranță pentru ziua de mâine.

Ne simțim ai nimănui”, conchide actrița.

„Instituțiile artistice independente intră într-un an nou cu datorii enorme și fără nicio speranță la existență”

Mai mulți actori și oameni de cultură s-au solidarizat cu Teatrul „Geneza Art”, solicitând ca statul să își asume responsabilitatea față de organizațiile artistice independente.

„Pandemia a descoperit vulnerabilitatea artiștilor independenți.

Toate eforturile depuse pentru dezvoltarea laturii independente în artă au picat, odată cu interdicțiile impuse de stat pe timp de pandemie.

În pofida faptului că activitatea tuturor teatrelor din R. Moldova a fost restricționată, impedimentul nu a fost recunoscut de către instituțiile de stat și toate instituțiile artistice independente din R. Moldova sunt obligate să achite arenda integral pentru spațiile închiriate, spațiile la care nu poți renunța deoarece ele au fost cu mare greu amenajate din buzunarul fondatorilor și artiștilor independenți cu echipamentele teatrale specializate.

Instituțiile artistice independente intră într-un an nou cu niște datorii enorme și fără nicio speranță la existență”, se spune în mesajul de solidarizare al Teatrului Radical.