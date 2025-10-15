Țările nordice și baltice oferă 3,1 milioane de dolari SUA pentru a consolida reziliența instituțională a MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va consolida reziliența instituțională. Un proiect de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a MAE” a fost semnat miercuri, 15 octombrie, la Chișinău, se arată în comunicatul de presă emis de MAE.

Inițiativa este finanțată de țările nordice și baltice (NB-8) – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia. Valoarea totală a proiectului este de 3,1 milioane de dolari SUA.

Documentul a fost semnat de viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, și reprezentanta rezidentă a PNUD în Republica Moldova, Daniela Gasparikova.

Acesta are scopul de a sprijini consolidarea capacității instituționale în asigurarea continuității activităților diplomatice în procesul gestionării diferitor crize internaționale în conformitate cu standardele internaționale, prin prisma modernizării procedurilor diplomatice și a infrastructurii, precum și fortificării securității cibernetice a MAE, scrie sursa citată.

„Acest sprijin din partea partenerilor nordici și baltici reprezintă o investiție strategică în siguranța și eficiența activității diplomatice, care va consolida capacitatea MAE de a gestiona situații de criză internaționale cu accent pe protejarea cetățenilor Republicii Moldova după hotare”, a declarat Mihai Popșoi.

Proiectul va fi implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care va asigura coordonarea activităților și gestionarea eficientă a resurselor în conformitate cu standardele internaționale.