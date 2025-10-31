Tânăr de 20 de ani, condamnat la patru ani de închisoare după ce a urcat la volan fără permis și a accidentat un pieton care ulterior a decedat

Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru „încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a deține permis de conducere”, faptă ce a cauzat, din imprudență, moartea unui bărbat de 70 de ani, anunță vineri, 31 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit unui comunicat, la sfârșitul lunii mai 2025, inculpatul, fără permis de conducere, a urcat la volanul unui automobil de model Ford și în timp ce se deplasa pe o stradă din Chișinău, încălcând mai multe prevederi din Regulamentul Circulației Rutiere.

Astfel, în timpul deplasării, tânărul a accidentat un pieton în vârstă de 70 de ani, care, deși inițial era conștient și a refuzat spitalizarea, a decedat ulterior din cauza leziunilor grave suferite la cap, fapt confirmat prin expertiza medico-legală.

„Accidentul s-a produs în prezența soției și a copilului minor ai inculpatului, aflați în automobil. Înainte de impact, acesta a încercat să frâneze, însă nu a reușit să evite coliziunea. Imediat după producerea accidentului, tânărul i-a acordat victimei primul ajutor și a solicitat intervenția echipei medicale de urgență”, anunță PG.

Totuși, tânărul și-a recunoscut vina, a declarat că „a pierdut controlul mașinii în timp ce încerca să frâneze și că regretă cele întâmplate”.