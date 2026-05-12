SUA vor oferi 8 milioane de dolari pentru sprijinirea securității cibernetice a R. Moldova

Statelor Unite ale Americii vor oferi R. Moldova un sprijin în valoare de 8 milioane de dolari pentru sprijinirea securității cibernetice în următorii patru ani. Însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, a făcut anunțul În cadrul Forumului de securitate cibernetică, desfășurat pe 12 mai, potrivit ambasadei SUA în țara noastră.

„Acest parteneriat, America First, sporește siguranța atât a americanilor, cât și a moldovenilor, ajutând Moldova să detecteze și să răspundă amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală”, precizează Ambasada Statelor Unite la Chișinău.

Programul va oferi cursuri de formare, evaluări ale amenințărilor cibernetice, instrumente și echipamente esențiale, precum și sprijin pentru protejarea infrastructurii critice.

În februarie 2026, ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a informat cp Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru „securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale”.

