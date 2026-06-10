SUA adaugă Alibaba, BYD și Baidu pe lista neagră a companiilor care ar avea legături cu armata chineze

Pentagonul a adăugat 188 de companii chineze pe lista sa neagră a firmelor cu legături militare — cea mai mare extindere de până acum. Ea include acum companii importante, precum Alibaba, BYD și Baidu, care nu sunt de stat și care nu au fost asociate în mod tradițional cu apărarea sau securitatea, reflectând îngrijorările tot mai mari de la Washington față de strategia Beijingului de a utiliza firme civile în scopuri militare.

Creată în 2021 în baza unui mandat al Congresului, lista identifică firmele chineze pe care Pentagonul le consideră a avea legături cu armata chineză – nu doar cele controlate direct de structurile militare și de securitate, ci și pe cele care contribuie la baza industrială de apărare a țării.

Lista, actualizată și publicată luni, 9 iunie, cuprinde acum 188 de entități chineze, față de 134 anul trecut.

La actualizarea listei de anul trecut, Pentagonul a declarat că armata chineză încearcă să obțină tehnologii avansate și expertiză dezvoltate de companii, universități și programe de cercetare chineze care „apar a fi entități civile”.

Ce înseamnă să fii pe această listă?

O companie inclusă pe listă poate continua să desfășoare afaceri în SUA, însă se confruntă cu prejudicii de imagine și poate deveni ținta unor restricții suplimentare. Lista includea deja companii precum DJI, unul dintre cei mai mari producători de drone pentru consumatori.

După publicarea listei actualizate, Comisia Specială a Camerei Reprezentanților privind Partidul Comunist Chinez a descris-o drept „un avertisment pentru companiile americane, toate nivelurile administrației și poporul american”.

Comisia a afirmat că firmele de pe listă care sunt tranzacționate la bursele americane ar trebui retrase de la tranzacționare și că nicio companie americană nu ar trebui să facă afaceri cu entitățile nominalizate, „altfel contribuie la ascensiunea militară a Chinei”.

De ce Alibaba, BYD și Baidu?

În cazul Alibaba, Pentagonul a susținut că gigantul tehnologic contribuie la consolidarea bazei industriale de apărare a Chinei prin afilierea sa cu Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației al Chinei. Alibaba este listată la Bursa din New York.

Pentagonul a afirmat că și BYD, și Baidu sunt afiliate aceluiași minister, care coordonează politicile tehnologice și industriale ale Chinei.

Alibaba și Baidu au respins acuzațiile. „Alibaba nu este o companie militară chineză și nu face parte din nicio strategie de fuziune civil-militară”, a declarat gigantul comerțului electronic într-un comunicat. Baidu, care s-a extins în domeniul inteligenței artificiale și al taxiurilor autonome, a afirmat că sugestia potrivit căreia ar fi o companie militară este „complet nefondată”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în ianuarie că ar saluta producătorii auto chinezi, precum BYD, dacă aceștia ar construi fabrici în Statele Unite și ar angaja muncitori americani. Totuși, mai mulți parlamentari au anunțat că vor încerca să impună interzicerea vehiculelor electrice chinezești.

Reacția Beijingului

În replică, Ambasada Chinei a acuzat Statele Unite că „extind în mod excesiv conceptul de securitate națională și întocmesc liste discriminatorii pentru a viza companiile chineze”, adăugând că acestea respectă legile și reglementările țărilor în care își desfășoară activitatea.