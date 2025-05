Studenții în prag de sesiune: între ambiții, stres și realitate

Mai este luna în care presiunea pune stăpânire pe căminele studențești. Cursurile se recitesc în șoaptă, cafeaua curge neîncetat, iar discuțiile prin chaturi fierb. Sesiunea le bate în ușă, iar pentru mulți dintre studenți, e momentul când timpul parcă trece altfel.

„Învăț constant. Nu pentru note, ci pentru că îmi place domeniul”, spune Ecaterina, studentă la facultatea de psihologie.

„În sesiune, tehnologia e aliatul meu – dar și o capcană, dacă nu știi cum s-o folosești. La IT, nu-i vorba doar de teorie, ci și de cod și algoritmi. Mă ajut de AI, platforme de testare, aplicații sau tutoriale, dar important e să înțelegi, nu doar să copiezi. La examenele practice se vede cine a muncit și cine s-a bazat pe scurtături. Tehnologia te ajută, dar nu învață în locul tău”, a afirmat Nicolae, 21 de ani, student la facultatea de IT.

Studenții, în fața presiunii examenelor, recurg adesea la gesturi sau obiceiuri care sfidează logica. Fie că e vorba de pixul „norocos”, hainele purtate doar la examene sau evitarea anumitor locuri în sală, aceste mici ritualuri devin parte din strategia lor de supraviețuire psihologică în sesiune.

„Pentru examene, mă pregătesc astfel: în seara de dinainte deschid toate conspectele pe care le am și sintetizez informația esențială pe o foaie separată. Folosesc abrevieri și diferite culori pentru a reține mai ușor. După ce termin de scris, închid ochii și îmi imaginez foaia respectivă, încercând să vizualizez clar ce și unde am scris, ca să memorez vizual. Dimineața, înainte de examen, recapitulez doar de pe acea foaie. Întotdeauna scriu examenele cu același pix și evit să mă întorc la întrebările unde am ezitat, ca să nu-mi stric fluxul. De asemenea, încerc să stau în același loc în care am stat și la orele acelui obiect”, a declarat Anastasia, studentă la facultatea de psihologie.