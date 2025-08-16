ZdG în ochii tăi: „Prin oceanul de informații, găsesc ZdG sursa cea mai autentică”

Natalia Stanciu, profesoară de limbă și literatură română – limbă franceză, stabilită în prezent în Italia, spune că accesează zilnic pagina ZdG pentru a se informa despre ceea ce se întâmplă în R. Moldova. Printre numeroasele surse disponibile, consideră ZdG drept cea mai autentică și de încredere.

„O echipă de profesioniști, mereu în căutarea ultimelor știri veridice, informații verificate și apoi publicate – știri de ultimă oră. Fiind plecată în străinătate, mă documentez despre ce se întâmplă în țară accesând pagina voastră web sau pagina de Facebook. Vă mulțumesc că sunteți la așa-zisa datorie, pe care o faceți cu drag, cu dăruire de suflet și, mai ales, cu profesionalism.

Cu prilejul aniversării, vă doresc mult succes, realizări numeroase și mărețe. Să știți că, datorită anchetelor voastre, foarte multe persoane au reușit să înțeleagă cu adevărat cum stau lucrurile în țară, adică în Republica Moldova.