VIDEO Prima reacție a medicului Vadim Scarlat, după discuțiile din mediul online despre prezența taților în sălile de naștere: „Dacă eu pe cineva am ofensat, cer scuze, dar asta n-a fost o ofensă”

Afirmațiile medicului obstetrician-ginecolog Vadim Scarlat au stârnit mai multe critici în spațiul online, atât în rândul femeilor, cât și în rândul bărbaților, care l-au acuzat de misoginism și discriminare. Vorbind despre prezența taților în sălile de naștere, medicul a declarat recent într-un podcast că, după naștere, femeia trebuie să nu fie văzută de soțul ei „extenuată”, să nu aibă „coafura de parcă și-ar fi pus două degete în priză, murdară de sânge și de mase fecale”.

Ziarul de Gardă l-a contactat telefonic pe Vadim Scarlat pentru o reacție la acest subiect. Inițial, el ne-a spus că nu va comenta criticile care i-au fost aduse, însă ulterior a spus că, dacă a ofensat pe cineva, își cere scuze, însă „asta n-a fost o ofensă”.

ZdG a solicitat și o reacție din partea Ministerului Sănătății. Până la publicarea articolului, nu am primit niciun răspuns.

„(…) Domnule Scarlat, eu tare vreau ca dumneavoastră să scoateți din dumneavoastră un om, să simțiți pe pielea dumneavoastră cum e când îți pare că-ți explodează ochii în cap de durere. Durere la care se mai adaugă și frica că va merge ceva rău, că vei face ceva aiurea și va suferi copilul, în care medicii nu te menajează cu alintături sau chiar îți mai presoară câte o răutate. În care ești atât de vulnerabilă, încât depinzi total de voia sorții și de niște oameni străini. Și când prezența, căldura, susținerea omului apropiat (care participă egal în crearea făpturii care vine pe lume) este ca aerul.

Deci dacă reușiți vreodată să împingeți din dumneavoastră un om, vă rog să mergeți direct la baie și să vă faceți machiaj, narașcivanii, implanturi, să vă cățărați pe kabluci și să porniți drept de-acolo webinare, retreaturi, ce vreți. Să învățați femeile să fibă zeițe”, a declarat scriitoarea Ionela Hadârcă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Atât timp cât vedem în naștere ceva scârbos și urât, o să se tot nască așa cum se naște astăzi. Cu blocaje, complicații și cezariene. Și e atât de trist că un medic vine cu asemenea mesaje. Sper că femeile care urmează să nască văd aici un red flag. Câteva minute în urmă cineva întreba într-un grup pe Facebook dacă se lasă partenerul la naștere. Apoi realitatea este că unii medici interzic absolut neîntemeiat, din propriul moft, prezenta soțului la naștere. Căci, deh, nu e un show, nu e un spectacol. Această samovolnicie e o încălcare a drepturilor femeii care naște”, a opinat Anna Smolnițchi, realizatoarea unui podcast de familie, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Și psihologul Sergiu Toma a venit cu un comentariu pe marginea declarațiilor făcute de medicul Vadim Scarlat. Făcând referire la câteva studii din domeniul psihologiei familiei, psihologul a declarat că „implicarea tatălui în momentul nașterii este un moment de conectare profundă între el și copil”.

„(…) Suportul emoțional pentru mamă: Prezența tatălui la naștere oferă un sprijin vital mamei într-un moment extrem de stresant și solicitant. Acest lucru poate contribui la reducerea nivelului de anxietate și la o recuperare mai rapidă a mamei după naștere, așa cum a arătat studiul lui Karen Niven din 2006. Împărțirea responsabilităților: Implicarea tatălui la naștere poate deschide calea pentru o distribuție echitabilă a responsabilităților în cadrul familiei, inclusiv îngrijirea copilului. Aceasta poate contribui la un echilibru mai sănătos între viața profesională și cea familială, conform cercetărilor lui Richard J. Petts din 2007.

În calitate de tată și psihoterapeut de familie și cuplu, pot să vă spun cu încredere că aceste studii reflectă realitatea pe care am trăit-o și am văzut-o în familiile pe care le-am consiliat. Implicarea activă a tatălui în momentul nașterii este mai mult decât o simplă prezență fizică; este o investiție în viitorul copilului și al familiei (…)”, a afirmat Sergiu Toma.

„(…) Eu nu comentez părerile oamenilor, eu nu am discreditat pe nimeni (…). Eu îmi fac jobul așa cum trebuie să mi-l fac. Și mă stărui pentru fiecare femeie în parte să-i aduc bucuria pe care ea o așteaptă. Sunt simplu ca orice om și vreau ca să fie mulțumite de ceea ce așteaptă (…). Nu cred că asta este cea mai mare problemă a țării – exprimarea unui doctor care și-a spus o părere, părerea lui personală ca om. Nu eram în halat alb. Nu sunt persoană publică. Sunt o persoană simplă care își face munca zi de zi, noapte de noapte (…).

Dacă am ofensat pe cineva și cineva consideră că asta a fost o ofensă, eu cer scuze, dar asta nu a fost o ofensă. Nici nu m-am gândit la ofensă, eu am transmis un mesaj ca oamenii să aibă o noțiune, nu că-i atât de simplă o naștere și nu că-i atât de simplă perioada de după naștere (…). Eu nu m-am gândit la discriminare, ofensă. Eu respect femeia ca femeie, ca mamă, dar și ca pacientă. Dacă eu nu mi-aș fi iubit specialitatea, poate că nu aș fi lucrat în acest domeniu (…). Dacă eu undeva pe cineva am ofensat, cer scuze, dar asta n-a fost o ofensă. Dacă o să privim emisiunea integral, atunci o să vedeți ce am în vedere (…)”, a declarat Vadim Scarlat.