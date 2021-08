VIDEO/ Fostul pădurar care a făcut dezvăluiri despre furtul de lemn din pădurile Moldovei vine cu noi declarații într-o conferință de presă. Cere implicarea președintelui țării

La două luni după ce Ziarul de Gardă a publicat o serie de investigații în care a prezentat detalii din lumea furtului de pădure din R. Moldova și la aproape o lună după ce Agenția „Moldsilva”, în urma unei anchete de serviciu în cadrul Î. S. ,,Întreprinderea pentru Silvicultură „Hînceşti-Silva” inițiată după articolele ZdG, a anunțat că nu au fost găsite nereguli în cadrul entității silvice, fostul pădurar Vasile Frunză, cel care a povestit despre furtul din păduri, a organizat vineri, 13 august, o conferință de presă în care a făcut mai multe declarații pe marginea acestui subiect.

Vasile Frunză, pădurarul demis anterior pentru că a permis tăierea ilegală a pădurii și care a povestit, deschis, cu probe, pentru Ziarul de Gardă despre cum șefii săi i-ar fi cerut în ultimii ani să taie copaci și să scoată din pădure surplusul de lemn, acumulat în urma tăierilor planificate, dar și despre cum politicul se implica în activitatea silvicultorilor susține că se va adresa la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO), acuzând că a fost intimidat de către foștii lui șefi și demis ilegal din funcție.

Tot aici, fostul pădurar acuză că „a vrut să fac cunoștință cu rezultatele anchetei de serviciu care au arătat că el este unicul vinovat de neregulile depistate, însă Agenția Moldsilva a refuzat să-i ofere documentele”.

ZdG l-a contact pe Anatolie Untu, șeful ocolului Silvic Bebeica, Întreprinderea silvică Hâncești-Silva, căruia fostul pădurar i-a adus mai multe acuzații în cadrul conferinței de presă, însă acesta nu ne-a răspuns nici la telefon și nici la mesaje pentru a ne oferi un comentariu.

„Vrea să spun că am vorbit cu unii reprezentanți ai Comisiei de anchetă care a fost efectuată în privința lui Untu, care au spus că prin acte nu au găsit careva încălcări și că sunt cu mâinile legate și că Untu este protejat de Cojocaru. Mi-au urat succese și mi-au zis să nu mă opresc și dacă vor avea pârghii, vor arăta adevărul real care este în ramura silvică.

Ce ține de judecată, noi nu ne oprim aici. Vom merge mai departe. O să vin cu o scrisoare și către președinta țării să analizeze și dumneaei toate fărădelegile petrecute în ramura silvică. O să rog juriștii să meargă cu o cerere la CtEDO și sper că în acest timp se va desfășura o judecată corectă, o să ia act autoritățile de toate ilegalitățile care s-au petrecut și vor face regulă. Am încredere în noua conducere, mă bazez, am susținut-o ca să apară adevărul la suprafață, ca să fie regulă, să apară adevărul la suprafață. Să fim protejați toți, ca să nu mai fie intimidați muncitorii și sper ca pe viitor să nu mai fie abateri de la serviciu de către șefii erarhic superiori. (…)

Anterior am dat interviu la Ziarul de Gardă și vreau să remarc ultimele evenimente ce s-au petrecut în acest 2 luni de zile.

Șeful erarhic superior era Untu Anatolie, care din 2017, nu știu din ce considerente dumnealui totuși vrea ca să fiu înlăturat de la postul de pădurar. A solicitat cu ajutorul pădurarilor vecini ca să-l ajute ca să fiu demis din funcție. În vara anului 2018, în urma schimbării conducerii Parlamentului au fost efectuate careva controale în ramura silvică. Dat fiind faptul că Untu Anatolie a vrut să-și apere onoarea și demnitatea și a găsit un țap ispășitor căruia i-au fost adresate toate fărădelegile depistate, adică persoana mea în cauză.

Am fost criticat foarte dur și vreau să spun adevărul, cum a fost de fapt. Pe parcurs, Untu Anatolie ne indica ca să strângem să colectăm, să facem reparație, să adunăm sume de bani care trebuia sustrase din pădure. Untu, în urma articolelor de la ZdG, mi-a expediat o scrisoare ca să-mi cer scuze public, o scrisoare de la Untu și o scrisoare de la Macari. Cei doi spun că nu se cunosc unul cu altul, însă scrisorile sunt identice, au același scris, același conținut. Macari este fostul avocat al lui Untu, care chiar recent m-a atacat în judecată pentru apărarea onoarei și demnității lui. În urma interviului de la Ziarul de Gardă, Untu a avut o anchetă de serviciu, unde a fost suspendat din funcție pentru zece zile.

Țin să menționez că am depus un denunț la Procuratura Generală ca să fiu audiat în baza celor declarate, declarații în baza cărora la 3 ore Procuratura Hâncești s-a autosesizat. Tot în această perioada am depus și o cerere la PG ca să mute dosarul de la Procuratura Hâncești la alt organ competent. Vă spun motivul. Am fost la Procuratura Hâncești ca să dau unele declarații, după care a doua zi Untu cunoștea tot ce le-am declarat eu procurorilor și a început să ascundă din ilegalitățile pe care le comitea și pe care le-a comis în toată această perioadă. Procuratura mi-a dat răspuns că nu sunt probe și că nu este temei pentru a strămuta dosarul.

Am vrut să fac cunoștință cu rezultatele anchetei de serviciu, însă Agenția Moldsilva mi-a dat refuz, a declarat că sunt date cu caracter personal.

În baza controalelor făcute de către reprezentanții Inspectoratului Ecologic de Stat în vara anului 2018 nu au fost depistate careva ilegalități. A trecut câteva zile, Untu a organizat un grup de cetățeni, care au fost în pădure și au dezgolit toate cioatele vechi, care au adus, precum, un prejudiciu de 72 de mii de lei. Eu am atacat decizia Întreprinderii Hâncești în instanța de judecată tot de la Hâncești, care, în urma examinării documentelor și audierii martorilor, mi-a dat câștig de cauză și am fost restabilit în funcție. Odată cu restabilirea mea în funcție, în pădure era deja tăiat, pregătit un parchet care trebuia să fie dat în exploatare. Aici era un surplus de masă lemnoasă foarte enorm, peste 40%, în lei – 270 de mii de lei. Am avut o înțelegere cu Untu ca să ascund surplusul de masă lemnoasă și ei nu vor ataca la Curtea de Apel decizia prin care am fost repus în funcție. Ceea ce eu nu am făcut pentru că este o încălcare gravă. Am solicitat ca parchetul să fie dat în exploatare și să asiste alte organe competente. La fața locului au fost cei de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Moldsilva și dacă nu a fost furată masa lemnoasă, Untu a tercut o parte la categoria lemne de foc, adică a prejudiciat statul cu încă 47 de mii de lei, iar asta s-a întâmplat în văzul tuturor.

După ce am dat parchetul în exploatare, întreprinderea Hâncești, văzând că nu am scos surplusul a contestat decizia în instanța de apel.

În această perioadă am fost impus să fac și o reparație la canton, unde s-au cheltui foarte mulți bani. Mi-au promis că mi se vor întoarce toate cheltuielile, ceea ce nu s-a întâmplat. Investițiile au fost foarte mari, mi-au zis că trebuie să fac reparații la canton din cont propriu, altfel voi fi demis. Eu am depus cereri către Inspecția pentru Protecția Muncii, Agenția Moldsilva, PG – pentru că am fost intimidat, impuși să colectăm sume mari de bani și nimeni nu ne-a ținut apărarea.

Ulterior, Curtea de Apel a emis hotărârea. Nu știu ce și câți bani a oferit Untu pentru ca să obțină demisia mea. (…) Și vreau să-i acord o întrebare judecătoarei Ala Malâi: dacă a citit dosarul? Pentru că nu este clară hotărârea în baza la ce am fost demis. (…) Domnul Untu are acoperire și nimeni lui nu-i va face nimic.

Aș vrea ca procuratura să-și facă strict treabă, să nu admită abateri așa cum a făcut-o până acum și sper că adevărul va ieși la suprafață. În timpul anchetei de serviciu, Untu fiind suspendat din funcție, a mers cu mașina de serviciu pe acasă la muncitori pentru a-i intimida.

În mod barbar am fost demis din funcție. Când am revenit din concediu medical mi-a arătat hotărârea privind demisia mea din funcție”, a declarat Vasile Frunză.

Concluziile anchetei de serviciu a Agenției „Moldsilva” după ce ZdG a publicat o serie de investigații despre furtul de pădure: „Frustrări expuse cu zel; Deși cineva şi-ar fi dorit cu ardoare să arunce cu pietre în proprii colegi, această aventură a eşuat și destul neadevăr a constat comisia”

La 24 iulie curent Agenției „Moldsilva” a anunțat că a finalizat ancheta de serviciu în cadrul Î. S. ,,Întreprinderea pentru Silvicultură „Hînceşti-Silva” privind lacunele din cadrul entității silvice, după ce Ziarul de Gardă a publicat o serie de investigații despre furtul de lemn din pădurile Moldovei în cadrul cărora, un pădurar demis, pentru că a permis tăierea ilegală a pădurii a acceptat să povestească, deschis, cu probe, despre cum șefii săi i-au cerut în ultimii ani să taie copaci și să scoată din pădure surplusul de lemn, acumulat în urma tăierilor planificate, dar și despre cum politicul se implică în activitatea silvicultorilor.

Concluziile anchetei „veridice” de serviciu, așa cum au descris-o reprezentanții Agenției „Moldsilva”, arată că dezvăluirile pădurarului demis Frunză Vasile „nu corespund realității” și că de fapt el, cel care a povestit despre activitățile ilicite din pădure, e unicul vinovat de neconformitățile depistate. În context, reprezentanții Agenției menționează că „la final de activitate a acestei comisii speciale pot constata că deşi cineva şi-ar fi dorit cu ardoare să arunce cu pietre în proprii colegi şi entitatea silvică, această aventură a eşuat și destul neadevăr a constat comisia de anchetă și tot probabil de aici şi pornesc toate frustrările lui Frunză Vasile, expuse cu atâta zel în presă, dar care nu corespund realităţii şi tocmai indică iresponsabilitatea şi neglijenţa acestuia în exercitarea obligaţiunilor de serviciu”.

La 7 iunie curent, Agenția „Moldsilva” a reacționat la dezvăluirile unui pădurar, publicate de ZdG și anunță că o comisie specială formată din „cei mai buni specialişti din ramura silvică, cu rezultate notorii şi experienţă de activitate”, va efectua o anchetă de serviciu „veridică” în cazul entităţii silvice Hînceşti.

La începutul lunii iunie, ZdG a publicat o serie de investigații în care a prezentat detalii din lumea furtului de pădure din R. Moldova.

Un pădurar demis recent pentru că a permis tăierea ilegală a pădurii a acceptat să povestească, deschis, cu probe, despre cum șefii săi i-au cerut în ultimii ani să taie copaci și să scoată din pădure surplusul de lemn, acumulat în urma tăierilor planificate, dar și despre cum politicul se implică în activitatea silvicultorilor.

Timp de mai mulți ani, pădurarul care a cochetat și cu politica, acuzat la rându-i de implicare în scheme, a documentat multe dintre indicațiile primite de la superiori, înregistrând mii de convorbiri telefonice cu aceștia, dar și cu alți colegi, despre dedesubturile unui sistem bântuit de corupție.

ZdG a analizat o parte dintre aceste discuții și a prezentat, în premieră, detalii din lumea furtului de pădure, văzute și simțite din interiorul sistemului, o lume în care pădurarii sunt cei care execută indicațiile superiorilor, iar ulterior, tot ei sunt sacrificați, dacă furturile ajung să fie descoperite. Fotoliile șefilor sunt însă, aproape de fiecare dată, de neclintit. E o lume în care interesele și relațiile din politică și justiție fac legea.

Timp de câteva luni, ZdG a documentat cum se fură lemnul din pădurile Moldovei, cum (nu) sunt pedepsiți cei implicați în acest proces, cum sunt disponibilizați, după care revin în funcții grație unor relații pe care le au în lumea politică sau în justiție. Am descoperit un sistem în care șefii sunt numiți sau subordonați politic, unii dintre ei neavând studii în domeniu, iar cei care încearcă să muncească onest sunt îndepărtați. Pădurea statului a devenit, pentru mulți dintre cei care trebuie să aibă grijă de ea, o afacere privată. Documentarea jurnalistică de câteva luni ar permite scrierea unei cărți. Ne-am limitat însă la publicarea, în următoarele zile, a unor istorii care demonstrează cel mai bine realitatea dintr-un sistem în care corupția a devenit un stil de viață.