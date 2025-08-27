VIDEO Drapelul național, proiectat pe cel mai înalt turn de cărămidă din lume. Ambasadoare: „Acest gest simbolic reflectă prietenia caldă dintre R. Moldova și India”

Cel mai înalt turn de cărămidă din lume a fost iluminat în culorile drapelului R. Moldova, cu ocazia Zilei Independenței. Ambasadoarea R. Moldova în India, Ana Taban, a anunțat că, pentru prima dată, turnul Qutub Minar din New Delhi a fost iluminat în culorile drapelului, într-un gest de prietenie dintre cele două țări.

Construit din cărămidă roșie, la începutul secolului al XIII-lea, cu o înălțime de 72,5 metri, acesta este cel mai înalt turn de cărămidă din lume și face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.

„Acest gest simbolic reflectă prietenia caldă dintre R. Moldova și India. Suntem recunoscători Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii din New Delhi pentru sprijinul oferit în realizarea acestui moment. Pentru noi, nu a fost doar o imagine frumoasă, ci și o amintire prețioasă a faptului că pacea și libertatea sunt cele mai de preț daruri. Gândurile noastre de recunoștință se îndreaptă către toți cei care au contribuit la dobândirea independenței R. Moldova”, a transmis ambasadoarea R. Moldova în India.

Ambasada R. Moldova la New Delhi a fost inaugurată la sfârșitul anului 2024. Relațiile diplomatice între Republica Moldova și Republica India au fost stabilite la 20 martie 1992. R. Moldova și India au semnate 4 acorduri bilaterale, 3 protocoale și 1 declarație comună. Pe agenda bilaterală figurează 8 proiecte de acorduri.

