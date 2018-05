(VIDEO) De ce chișinăuienii nu merg la vot

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), la alegerile locale din Chișinău din 20 mai, până la ora 16, la urnele de vot s-au prezentat doar 25% sau peste 156 de mii de cetățeni din numărul total al alegătorilor din municipiul Chișinău, deși în total sunt așteptați 631 678 de alegători înscriși în listele de bază.

Abia la ora 16:00 prezența la vot în mun. Chișinău a depășit 25%, fapt ce înseamnă că a fost depășit pragul de validare a scrutinului, 1/4 (25%) din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. În cadrul unui vox, mai mulți locuitori ai municipiului Chișinău și-au expus părerea vizavi de prezența mică a cetățenilor la vot, mulți dintre aceștia afirmă că nu mai au încredere în cei care candidează pentru funcția de primar general al capitalei.

Conform datelor CEC, cel mai activ votează în continuare persoanele cu vârsta de 56-70 de ani – peste 56%. Cei mai puțin activi sunt tinerii cu vârste între 18 – 25 de ani − 7,8%

Prezența la vot pe categorii de vârste:

18 – 25 de ani: 7,8%

26- 40 ani: 32,8%

41-55 ani: 36,2%

56-70 ani: 56%

71 ani și mai mult: 18,6%

Rata de prezentare la vot în suburbii: 20,3%%. Cea mai ridicată rată de prezență la vot în suburbii a fost înregistrată la Tohatin: 25,77%. Cea mai scăzută rămâne a fi la Băcioi: 15,25%

În cursa electorală pentru funcția de edil al capitalei participă 11 candidați, dintre care două femei și 9 bărbați. Numărul persoanelor cu drept de vot în mun. Chișinău înscriși în listele de bază este de 631 678 de persoane. Cel mai mic număr de alegători îi are Condrița – 554, iar cel mai mare număr îl are or. Durlești – 18 804 de alegători.

