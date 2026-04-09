Unul din 16 moldoveni a locuit peste hotare. Ce arată datele recensământului din 2024 despre migrație

Din populația cu reședință obișnuită a R. Moldova de circa 2,4 milioane de persoane, 154 de mii de moldoveni, adică 6,4%, au locuit anterior în altă țară timp de cel puțin un an, arată rezultatele recensământului din 2024 privind migrația populației, publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).

Potrivit BNS, bărbații au o experiență de migrație ușor mai mare decât femeile: 6,8% dintre bărbați au locuit peste hotare, față de 6,1% dintre femei. Totodată, migrația este mai frecventă în mediul urban, unde 8% dintre locuitori au fost plecați peste hotare, comparativ cu 5,1% în mediul rural.

Diferențele apar și în funcție de vârstă. În rândul tinerilor de 15–34 de ani, bărbații au o pondere mai mare a experienței de migrație (24,4%) decât femeile (21%). În schimb, la persoanele de 65 de ani și peste, femeile sunt mai numeroase (16,8%) decât bărbații (10,5%).

Recensământul arată și diferențe între mediul urban și rural. În grupa de vârstă 35–64 de ani, populația din sate a fost mai frecvent peste hotare (60,8%) decât cea din orașe (54,9%). În schimb, la tinerii de 15–34 de ani, orașele au o pondere mai mare (24,6%) decât satele (20,1%).

Majoritatea celor care au locuit peste hotare s-au întors relativ recent în țară. Peste jumătate, adică 82,3 mii de persoane (53,2%), și-au stabilit reședința în R. Moldova în ultimii cinci ani (2020–2024). Alte 27,9 mii (18%) s-au întors în perioada 2015–2019, 17 mii (11%) între 2010–2014, iar 27,4 mii (17,7%) înainte de 2009.

Potrivit BNS, între 1985-2009, bărbații au fost predominanți în rândul celor reveniți în țară. Rezultatele mai arată că, în toate perioadele analizate, populația din mediul urban a fost majoritară printre cei care au locuit peste hotare.

La nivel regional, în nouă raioane și municipii ponderea persoanelor care au locuit peste hotare depășește media națională de 6,4%. Cele mai mari valori se înregistrează în raionul Cimișlia (11,8%), municipiul Chișinău (8,6%) și raionul Hîncești (8,4%), în timp ce cele mai mici sunt la Taraclia (2,9%), Rîșcani și Briceni (câte 3,7%).

După etnie, cea mai mare pondere a persoanelor care au locuit peste hotare se înregistrează în rândul romilor (13,2%), urmați de ucraineni (12,4%) și români (9,4%). Cele mai mici ponderi sunt la găgăuzi (4,1%) și bulgari (4,7%).

Rezultatele arată că dintre persoanele care au locuit peste hotare, 66,7% s-au declarat moldoveni, 11,8% români, 9,9% ucraineni, iar 11,6% aparțin altor etnii.

În funcție de țara de naștere, majoritatea (83,7%) sunt născuți în R. Moldova. Alte 8,6% s-au născut în Ucraina, 3,3% în Rusia, 0,5% în Italia, 0,4% în Kazahstan, iar 3,5% în alte țări.