Un copil de 15 ani din raionul Briceni, găsit fără suflare după ce s-ar fi împușcat

Poliția din Briceni a fost sesizată, în dimineața zilei de vineri, 29 mai, în jurul orei 07:30, despre un caz produs într-o gospodărie dintr-o localitate din raion, unde un minor de 15 ani a fost depistat fără suflare, prezentând o plagă provocată prin împușcare.

La fața locului au intervenit polițiștii și medicii, care au constatat decesul. Preliminar, oamenii legii examinează versiunea unui suicid.

Poliția desfășoară acțiuni de urmărire penală și investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, inclusiv proveniența și legalitatea deținerii/pǎstrǎrii armei.