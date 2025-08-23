Troleibuze din Estonia și Letonia, puse în circulație pe străzile capitalei

Un lot nou de troleibuze circulă, începând de astăzi, 23 august, pe străzile capitalei. În total, 21 de unități au fost aduse în Chișinău – 13 articulate și 8 clasice.

Vehiculele au fost cumpărate din orașul Tallinn (Estonia), iar patru dintre ele provin din Riga (Letonia). Toate au trecut verificările tehnice necesare și pot fi puse în exploatare, potrivit autorităților municipale.

Troleibuzele urmează să fie distribuite pe mai multe rute din oraș, inclusiv pe liniile 1, 4, 10, 12, 21, 22, 23 și 25.