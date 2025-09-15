Traficul rutier, suspendat pentru trei zile pe o porțiune a străzii Maria Drăgan din capitală

Primăria municipiului Chișinău a anunțat că, în perioada 16-18 septembrie, între orele 09:00 și 20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava.

Astfel, pe 16 septembrie, între orele 09:00 și 20:00 va fi sistat traficul pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava, iar în perioada 17-18 septembrie (orele 09:00-20:00), pe tronsonul cuprins între străzile Sargidava și Ciocana.

Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă a drumului.

În aceste zile, circulația transportului public care traversează zona va fi organizată după cum urmează:

Ruta de troleibuz nr. 16

Perioada 16-18 septembrie, tur: de pe str. Alecu Russo pe străzile Meșterul Manole, Voluntarilor, Uzinelor; retur – pe același traseu;

Ruta de microbuz nr. 169

Pe data de 16 septembrie, tur: de pe str. Ismail pe străzile Meșterul Manole, Sargidava, Maria Drăgan; retur – pe același traseu.

Perioada 17-18 septembrie, tur: de pe str. Ismail pe străzile Maria Drăgan, Sargidava, Meșterul Manole, Ciocana, Maria Drăgan; retur – pe același traseu.