Tăcere în cazul bărbatului care a decedat în stradă, în centrul Capitalei

În seara zilei de 3 decembrie, un bărbat a decedat în plină stradă în centrul Chișinăului. Potrivit martorilor, bărbatul a decedat din neglijența medicilor care au intervenit la fața locului cu echipamentul descărcat. Deși au trecut trei zile de la incident, autoritățile nu au venit cu o reacție în acest sens, chiar dacă le-au fost solicitate explicații.

Ziarul de Gardă a contactat pe 4 decembrie serviciul de presă al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), doar că nu a putut obține informații despre caz. Șefa serviciului de presă al CNAMUP, Diana Blănaru, ne-a informat că a fost instituită o comisie de anchetă care va examina acest caz. Rugată să ofere detalii despre caz (la ce oră a intervenit ambulanța, care era starea echipamentelor, cum s-a intervenit etc.), Blănaru a declarat că nu ne poate oferi detalii.

Potrivit unui martor ocular, incidentul s-a produs în jurul orei 16.30, pe bulevardul Ștefan cel Mare. Mai mulți trecători au observat că bărbatului i s-a rău, așa că au încercat să îi acorde primul ajutor, iar ulterior au apelat și la serviciul 112.

„Când am sunat la 112 să anunțăm cazul și să ne trimită o urgență, doamna de acolo m-a întrebat câți ani are și cum îl cheamă. Îi lămuresc că nu îl cunosc și că mai repede să trimită urgența că e în stare gravă. Deci am așteptat vreo 15-20 minute, poate și mai mult”, susține martora.

Martora a mai precizat că atunci când a venit ambulanța, medicii au observat că aveau echipamentul pentru resuscitare descărcată, așa că nu au făcut decât să constate decesul bărbatului.

Am revenit pe 6 decembrie cu un nou apel telefonic la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, însă nici de această dată nu am obținut răspunsuri la întrebări.

„Când vor fi rezultate, vom reveni. Momentan nu avem informații. Se așteaptă rezultatele de la medicina legală, pentru că asta durează. Eu nu cunosc aceste informații”, a declarat Diana Blănaru.

Am apelat și la Ministerul Sănătății pentru a obține o reacție, doar că și în acest caz șefa serviciului de comunicare ne-a spus că nu ne poate oferi informații și că atunci când vor fi disponibile rezultatele comisiei, acestea vor fi publicate.

