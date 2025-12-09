RSF „Jurnaliștii nu mor, ei sunt uciși”: Raportul RSF despre reporterii și profesioniștii din media omorâți, încarcerați și ținuți prizonieri în 2025

„Jurnaliștii nu mor pur și simplu, ei sunt uciși”, cu această concluzie Organizația „Reporters without Borders” (RSF) (în traducere – Reporteri fără Frontiere, n.r.) a prezentat marți, 9 decembrie, raportul cu privire la profesioniștii din media dispăruți, uciși și/ sau ținuți în captivitate în 2025.

În ultimul an, cel puțin 53 dintre cei 67 de profesioniști media uciși au fost victime ale războaielor sau ale grupărilor criminale. În prezent, 503 jurnaliști sunt deținuți în întreaga lume. China rămâne „cea mai mare închisoare pentru jurnaliști”.

Jumătate dintre jurnaliștii uciși în 2025 și-au pierdut viața în Orientul Mijlociu

De la ultimul raport RSF, publicat la 1 decembrie 2024, 67 de jurnaliști au fost uciși din cauza activității lor. Cel puțin 79% dintre ei au fost victime ale forțelor armate sau ale grupărilor paramilitare (37 de jurnaliști) și ale rețelelor de crimă organizată (16 jurnaliști).

Armata israeliană este responsabilă pentru peste 43% dintre crimele comise împotriva jurnaliștilor în ultimele 12 luni. În total, din octombrie 2023, armata israeliană a ucis aproape 220 de jurnaliști, dintre care cel puțin 65 au fost omorâți direct din cauza activității lor profesionale sau în timpul exercitării acesteia.

În Mexic, grupările de crimă organizată sunt responsabile de creșterea alarmantă a numărului de jurnaliști asasinați în 2025. „Este cel mai sângeros an din ultimii cel puțin trei, iar Mexicul rămâne a doua cea mai periculoasă țară din lume pentru jurnaliști, cu 9 victime”, relevă RSF. Fenomenul s-a extins în America Latină, regiunea concentrând 24% din totalul global al jurnaliștilor uciși.

Doar doi dintre jurnaliștii uciși erau reporteri străini care și-au pierdut viața în afara țărilor lor: fotoreporterul francez Antoni Lallican, ucis într-un atac cu dronă rusească în Ucraina, și jurnalistul Javier Hércules, omorât în Honduras, țară în care locuia de mai bine de zece ani. Toți ceilalți au fost uciși în timp ce relatau din propriile lor state.

Peste 40% dintre jurnaliștii uciși în ultimele 12 luni au fost omorâți în Gaza de armata israeliană

503 jurnaliști sunt deținuți în întreaga lume

La 1 decembrie 2025, 503 jurnaliști erau încarcerați în 47 de țări. Cea mai mare „închisoare” pentru jurnaliști rămâne China (121), urmată acum de Rusia (48) și Myanmar (47). Sub conducerea lui Vladimir Putin, Rusia deține cei mai mulți jurnaliști străini (26), fiind urmată de Israel, care ține în detenție 20.

135 de jurnaliști sunt dați dispăruți

În prezent, 135 de jurnaliști sunt dați dispăruți în 37 de țări. Unii lipsesc fără urmă de mai bine de 30 de ani. 72% dintre jurnaliștii dispăruți la nivel global au dispărut în țări din Orientul Mijlociu sau America Latină, în special în Siria, Irak și Mexic.

Ostatici

Douăzeci de jurnaliști sunt ținuți ostatici la nivel mondial. Rebelii Houthi au răpit 7 jurnaliști în 2025. În Siria, mulți dintre jurnaliștii capturați înainte de căderea regimului Bashar al-Assad, în decembrie 2024, rămân în continuare dispăruți.

„Aici duce ura”

„Aici duce ura față de jurnaliști! Ea a dus, anul acesta, la moartea a 67 de jurnaliști. Nu din întâmplare și nu ca victime colaterale. Au fost uciși, vizați direct pentru munca lor. Criticarea presei este legitimă, ba chiar necesară, pentru că poate deveni un catalizator al schimbării. Dar această critică nu trebuie niciodată să alunece în ură față de jurnaliști, o ură alimentată, în mare parte, de tacticile forțelor armate și ale organizațiilor criminale.

Aceasta este consecința impunității: incapacitatea organizațiilor internaționale de a asigura dreptul jurnaliștilor la protecție în zone de conflict, rezultat al unui declin global al curajului guvernelor, care ar trebui să adopte politici publice de protecție. Martori esențiali ai istoriei, jurnaliștii au fost transformați treptat în victime colaterale, martori incomozi, monedă de schimb, piese într-un joc diplomatic, femei și bărbați care trebuie «eliminați».