Președinta fracțiunii PAS din CMC, declarată câștigătoarea concursului pentru conducerea Moldexpo. Zinaida Popa a fost singura candidată admisă la proba interviu

Președinta fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul municipal Chișinău (CMC), Zinaida Popa, a fost declarată învingătoare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de directoare generală a Centrul Internațional de Expoziții (CIE) „Moldexpo”. Popa a fost singurul candidat admis la proba finală pentru funcția pe care o ocupa cu titlu interimar de mai bine de un an.

Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat marți, 9 septembrie, că Comisia de concurs a luat decizia la 5 septembrie, după ce aceasta a acumulat 8,98 din 10.

De la data publicării anunțului, 24 iulie, și până la data limită, 22 august, au fost depuse 4 dosare pentru participarea la concurs. Agenția nu a făcut publice numele candidaților.

„Diriguindu-se de prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A., Comisia a exclus 2 dosare pentru neîntrunirea condițiilor stipulate în Regulamentul de concurs. După deschiderea și analiza conținutului celor 2 dosare depuse în formă fizică, Comisia a exclus 1 dosar incomplet, iar candidatul a fost declarat neeligibil pentru a fi admis la proba interviului. La proba interviului a fost admis un singur candidat, Zinaida Popa”, se arată într-un comunicat de presă emis anterior.

Concursul s-a desfășurat în câteva etape:

24 iulie – 22 august – perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs.

22 august – evaluarea de către Comisia de concurs a dosarelor depuse, preselecția candidaților pentru etapa următoare.

5 septembrie – proba interviului, expunerea viziunii, totalizarea rezultatelor de către Comisia de concurs.

Zinaida Popa a asigurat interimatul funcției de directoarea generală începând din februarie 2024. Conform declarației sale de avere, în 2024, a ridicat de la Moldexpo un salariu lunar de circa 30 de mii de lei.

Popa a făcut parte și din ultimul CMC, dar a fost și aleasă pe liste PAS în cadrul scrutinului parlamentar din 2021.

directorul general al APP, Roman Cojuhari, și Zinaida Popa au fost anterior colegi în cadrul fracțiunii PAS din CMC.

Soțul Zinaidei Popa, Vasile Popa, a fost numit, în noiembrie 2023, în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS).