Pestă porcină africană, gripă aviară și rabie: au fost înregistrate cinci focare de boli la animale. Recomandările ANSA

În perioada 2-8 noiembrie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate cinci focare de boli la animale: rabie la bovină, rabie la câine, gripă aviară la lebede și pestă porcină africană, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Focare de rabie:

un focar de rabie la bovină, raionul Drochia, localitatea Ceapaevca;

un focar de rabie la bovină, raionul Soroca, localitatea Bulbocii Noi;

un focar de rabie la câine, raionul Călărași, localitatea Vătămăneasa;

Focare de Gripa aviară:

un focar de gripă aviară la 2 păsări sălbatice (lebede), raionul Sîngerei, localitatea Sîngerei;

Focare de Pestă porcină africană:

un focar de pestă porcină africană la porcine, raionul Ungheni, localitatea Boghienii Vechi.

Recomandările ANSA

În acest context, ANSA a venit cu un șir de recomandări atât pentru fermieri, cât și pentru întreaga populație.

Pentru prevenirea apariției influenței aviare, crescătorii și deținătorii de păsări (gospodării ale populației) sunt obligați să întreprindă o serie de măsuri de biosecuritate :

păsările vor fi menținute în interiorul curților, fără a fi lăsate libere în afara acestora;

interzicerea adăpării păsărilor domestice din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

limitarea perimetrului din interiorul curții la care au acces păsările să fie menținute în adăposturi închise sau cel puțin în spații îngrădite;

se interzice accesul păsărilor domestice, în special a rațelor și a gâștelor, la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

hrănirea păsărilor se va face în spații închise/acoperite, la care nu au acces păsările sălbatice;

hrana folosită va fi depozitată în spații închise evitându-se accesul păsărilor sălbatice, inclusiv al “speciilor punte” ( vrăbii, ciori, porumbei, coțofene, etc.);

interzicerea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice. Mișcările se vor limita la o singură persoană;

prevenirea contactului cu mamiferele, inclusiv animale de companie;

separarea curții păsărilor de adăposturile pentru porci, deoarece transmiterea virusului gripal de la păsări la om se face printr-o gazdă intermediară, care se presupune că este porcul;

distribuirea păsărilor resturilor furajere de la porci și invers este interzisă;

„Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la păsările din orice specie sau mamifere, din curtea proprie, vor fi anunțate fără întârziere medicului veterinar din circumscripțiile sanitar- veterinare teritoriale sau administrației publice locale„, scrie ANSA.

Autoritățile au îndemnat cetățenii să fie atenți la păsările din ferme/gospodării, pentru a observa la timp semnele clinice ale bolii, care se pot manifesta în felul următor:

păsările bolnave nu mai consumă hrană, nu mai beau apă;

respirație dificilă, tuse, febră;

eliminări seromucoase din cioc;

inflamația crestei și a bărbițelor;

pete de sânge pe pielea picioarelor;

diaree;

paralizii ale picioarelor și aripilor, răsucirea gâtului;

scăderea ouatului și schimbarea formei oului (coajă moale, deformată, pigmentație neuniformă).

Totodată, ANSA scrie că la păsările sacrificate pot fi observate următoarele modificări:

hemoragii cu acumulări de lichid gelatinos sub piele în regiunile capului, gâtului;

căile respiratorii (plămânii, mucoasa laringelui, mucoasa traheei) și intestinele sunt inflamate cu hemoragii sub formă de pete;

pe pancreas, rinichi și inimă pot fi observate hemoragii (pete de sânge).

Dacă boala a fost confirmată, Agenția menționează că este necesar să se întreprindă anumite măsuri:

păsările din exploatație se sacrifică, iar cadavrele acestora și ouăle se distrug;

furajele, așternutul, gunoiul de grajd se distrug;

spațiile considerate infectate se supun unei curățări și dezinfecții riguroase.

ANSA precizează că gripa aviară se poate transmite și la om și că sunt importante măsurile de prevenire a bolii:

respectarea normele de igienă veterinară în adăposturile păsărilor și ale animalelor domestice;

respectarea igienei personale;

spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun, după fiecare contact cu păsările;

spălarea suprafețelor contaminate și utilizarea de antiseptice și dezinfectante, ceea ce asigură distrugerea virusului gripal în decurs de câteva minute;

procurarea cărnii de pasăre, ouă și produse din carne de pasăre numai din unitățile comerciale autorizate;