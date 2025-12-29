Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026. Pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026

Pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026, iar veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, cât și cheltuielile, ar fi estimate la 51,45 de miliarde de lei, cu 4,2% mai mult decât veniturile și cheltuielile precizate pentru anul curent, potrivit proiectului de lege votat în lectura a doua în Parlament.

Acest proiect prevede ca, în 2026, peste 665 de mii de persoane vor beneficia de pensii, iar alocația acordată la naștere va crește până la 21 886 de lei. De acest sprijin vor beneficia anual aproximativ 36 de mii de copii. Totodată, peste 78 de mii de copii de până la doi ani vor primi o indemnizație lunară de 1 000 de lei, se arată în comunicatul emis de Parlament.

Alocațiile pentru protecția socială în cazuri excepționale sunt prognozate cheltuieli de 2,49 miliarde de lei, cu 23,9% mai mult decât cheltuielile aprobate pentru anul 2025. Potrivit autorilot, această majorare este determinată de creșterea sumei prognozate pentru susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social (580,37 milioane de lei) și reducerea vulnerabilității (1,91 miliarde de lei prognozate).

Cea mai mare pondere în volumul total al cheltuielilor BASS, adică 66,5%, o au alocațiile pentru protecția persoanelor în etate. Este vorba despre 34,18 miliarde de lei, cu 11,2% mai mult decât mijloacele financiare aprobate pentru anul 2025.

Totodată, pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități urmează să fie alocate 5,9 miliarde de lei, ceea ce constituie 11,6%. Iar suma care va fi alocată pentru protecția familiei și a copilului va crește cu 2,1% față de suma aprobată pentru anul 2025 și va depăși 4,9 miliarde de lei.

Pentru a sprijini familiile și revenirea femeilor pe piața muncii, bugetul ar include și crearea a două mii de noi locuri de creșă pentru copiii de până la 3 ani, dar și noi centre de adăpost pentru femeile și fetele victime ale violenței în familie vor fi deschise în Telenești, Ștefan Vodă și Cahul.