O echipă de jurnaliști din dreapta Nistrului, reținută la Tiraspol pentru că filma fără „acreditare”

Jurnaliștii portalului media online Glossa au fost reținuți miercuri, 10 septembrie, la Tiraspol, a transmis platforma Zona de Securitate.

Angajații așa-numitului MGB au dus echipa la „minister”, unde au fost interogați timp de două ore și li s-a confiscat tehnica, notează sursa citată. Toate materialele filmate la Tiraspol au fost șterse fără acordul jurnaliștilor. Conform platformei Zona de Securitate, motivul formal al reținerii a fost „activitatea fără acreditare”. Potrivit forțelor de securitate ilegale, jurnaliștii riscă să fie „deportați” dacă se vor întoarce în stânga Nistrului.

„Am filmat pentru dumneavoastră un reportaj amplu despre locuitorii din Tiraspol și despre alegerile parlamentare viitoare. Dintre cei peste zece intervievați, nimeni nu a vrut să vorbească în fața camerei, iar unii chiar s-au plâns MGB că „deranjăm oamenii cu întrebări provocatoare””, a scris Glossa pe rețelele de socializare.

Marți, în stânga Nistrului, a fost reținut pentru mai multe ore candidatul la funcția de deputat al Partidului Liberal, Vladimir Meleca. Partidul Liberal a anunțat că Vladimir Meleca a fost eliberat de către organele separatiste în după-masa zilei, dar i s-a intentat un dosar penal pentru „unele declarații politice”.