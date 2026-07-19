Militar în termen, în stare gravă după ce s-a izbit cu motocicleta într-un automobil parcat

Un militar în termen din Brigada 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți a fost grav rănit într-un accident rutier produs în seara zilei de 18 iulie, în localitatea Sărata Galbenă, raionul Hîncești. Tânărul, aflat în permisie, conducea o motocicletă care s-a izbit într-un automobil parcat pe marginea carosabilului, anunță Ministerul Apărării duminică, 19 iulie.

Potrivit unei note informative emise de Ministerul Apărării, militarul a fost transportat și internat în Secția de reanimare a Spitalului Raional Hîncești, unde se află în stare gravă.

Potrivit Ministerului Apărării, rudele tânărului au fost informate despre cele întâmplate, iar circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de organele competente. „Cu detalii vom reveni”, au precizat reprezentanții instituției.

În urma accidentului, Primăria comunei Sărata Galbenă a lansat un apel către tinerii care conduc motociclete.