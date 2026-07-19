Militar în termen, în stare gravă după ce s-a izbit cu motocicleta într-un automobil parcat
Un militar în termen din Brigada 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți a fost grav rănit într-un accident rutier produs în seara zilei de 18 iulie, în localitatea Sărata Galbenă, raionul Hîncești. Tânărul, aflat în permisie, conducea o motocicletă care s-a izbit într-un automobil parcat pe marginea carosabilului, anunță Ministerul Apărării duminică, 19 iulie.
Potrivit unei note informative emise de Ministerul Apărării, militarul a fost transportat și internat în Secția de reanimare a Spitalului Raional Hîncești, unde se află în stare gravă.
Potrivit Ministerului Apărării, rudele tânărului au fost informate despre cele întâmplate, iar circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de organele competente. „Cu detalii vom reveni”, au precizat reprezentanții instituției.
În urma accidentului, Primăria comunei Sărata Galbenă a lansat un apel către tinerii care conduc motociclete.
„Accidentul produs ieri ne amintește, din păcate, cât de fragilă este viața. O clipă de neatenție, viteza sau dorința de adrenalină pot schimba destine pentru totdeauna. (…) Condusul vostru agresiv și deranjant prin localitate produce nu doar deranj pentru localnici, pericol pentru pietoni, ci și pericol pentru viața voastră. Conduceți cu responsabilitate, purtați întotdeauna casca și echipamentul de protecție și respectați regulile de circulație. Nicio cursă și nicio demonstrație de curaj nu valorează mai mult decât viața”, se arată în mesajul autorităților locale.