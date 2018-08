Mesajul primului moldovean care a trecut înot cele șapte strâmtori: „Mă doare sufletul când vin acasă”

Ion Lazarenco Tiron, primul om care a trecut înot din prima încercare cele șapte strâmtori, a fost aplaudat în timpul Congresului Diasporei pentru discursul pe care l-a ținut. Înotătorul moldovean este stabilit în Irlanda de circa 21 de ani, iar numele lui este cunoscut în întreaga lume. Deși are succes peste hotare și a reușit o performanță unică, moldoveanul susține că este copleșit de tristețe de fiecare dată când revine în R. Moldova.

„Atunci când vin acasă, mă doare sufletul să văd lumea atât de supărată. Îmi este și mai dureros atunci când văd taberele despărțite, care se judecă și se critică reciproc. Fiecare dintre noi a venit pe lume cu o datorie. Sunt sătul și mă doare sufletul să văd în fiecare zi cum ne învinuim că acela e roșu, iar celălalt e albastru”, a menționat Ion Lazarenco Tiron.

Înotătorul a mai ținut să precizeze că nu i-a fost deloc ușor să traverseze cele șapte strâmtori, în condițiile în care apa era rece ca gheața, îl mușcau meduzele, era întuneric beznă, iar la un moment dat a fost și în preajma unui rechin.

„Știți de ce am învins cea mai rece strâmtoare? Pentru că am gândit cu sufletul. Vă rog să nu cedați. Moldova are nevoie de noi. În loc să ne unim, noi cheltuim timpul la fel ca doi candidați electorali care în loc să spună ceva concret, se vorbesc unul pe celălalt”, a mai adăugat înotătorul moldovean.

Ion Lazarenco a plecat din Republica Moldova, fiind student la Academia de Poliție, iar ulterior s-a stabilit cu familia în Irlanda, unde locuiește deja de 21 de ani. Deși a plecat peste hotare, moldoveanul a adus de la diaspora din Irlanda ajutoare pentru familiile nevoiașe din R. Moldova și continuă să facă caritate.

Înotătorul moldovean este cel de-al optulea om din lume care a reușit să traverse înot cele șapte strâmtori.

Foto: Facebook/Ion Lazarenco Tiron