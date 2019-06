Mesajul emoționant al unui tânăr polițist: „Vreți, creați-mi dosare penale…”

Un polițist de frontieră din Ungheni își declară susținerea pentru Guvernul condus de Maia Sandu. Acesta a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a spus că nu recunoaște și nu se supune „vechiului Guvern”.

„Da, sunt polițist. Da, am credit. Dar, după câte știu, sunt apolitic. Vreți – dați-mă afară. Vreți – eliberați -mă. Vreți – creați-mi dosare penale, căci de asta sunteți în stare, dar eu nu recunosc și nu mă supun vechiului guvern. Acceptați pierderea la fel cum și eu îmi asum riscurile de a fi eliberat de voi, apropo, ilegal. Eu sunt tânăr, am 22 de ani, vreau să muncesc acasă, nu să plec peste hotare. Deși, spre asta tind. Mi-ați mărit salariul? Nu, nu cred, căci mi-ați tăiat din alte părți. Uitați-vă cât achit gazda, comunalele, mâncarea, și cu cât rămîn să supraviețuiesc. Eu vreau să-mi creez familie acasă, nu peste hotare , eu vreau să am copii, dar nu îmi reușește, pentru că prea mult mă costă”, a spus Dan Usurelu în mesajul său.