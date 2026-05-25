Lucrările de reparație și punerea în funcțiune a estacadei feroviare Prut-1 au fost finalizate, anunță CFM

Estacada feroviară Prut-1 este funcțională. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță luni, 25 mai, că lucrările de reparație și punerea în funcțiune a estacadei feroviare Prut-1 au fost finalizate.

„Specialiștii întreprinderii au construit, cu forțe propria, în circa două săptămâni, 400 metri de cale ferată, inclusiv estacada feroviară Prut-1, cu o lungime de 118 metri”, se arată în comunicatul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

În cadrul lucrărilor, cu ajutorul tehnicii speciale, au fost instalate 631 traverse, 395 metri de șine și schimbătoare de cale, fiind distribuite totodată 360 tone de pietriș pentru consolidarea infrastructurii feroviare.

„Utilizarea estacadelor feroviare facilitează conexiunile dintre operatorii de transport, agenții economici și piețele de desfacere, oferind avantaje logistice și comerciale importante. Acestea contribuie la optimizarea lanțului de aprovizionare și la reducerea timpului de staționare a vagoanelor. Printre beneficiile directe pentru clienți se numără posibilitatea recepționării unor loturi mari de materiale de construcții la costuri avantajoase, livrarea mărfurilor în termen, indiferent de condițiile meteorologice sau de sezon, precum și servicii de transbordare și depozitare adaptate necesităților beneficiarilor”, explică CFM.

În prezent, CFM dispune de 23 de estacade pentru descărcarea pietrișului și a altor materiale vrac de construcții, amplasate pe întreg teritoriul țării. Dintre acestea, 19 estacade sunt funcționale, localizate în următoarele stații feroviare: Basarabeasca, Comrat, Taraclia, Cahul, Bender-2, Căinari, Revaca, Rogojeni, Florești, Fălești, Răuțel, Mateuți, Drochia, Brătușeni, Lipcani, Vălcineț, Cimișlia, Căușeni și Prut-1. Estacada de la Iargara se află în proces de reparație.