Iubita unui polițist dispărută de trei zile, descoperită fără suflare. Poliția: „O versiune preliminară este cea a suicidului”

O tânără în vârsta de 26 de ani, iubita unui polițist, a fost găsită fără suflare sâmbătă, 6 decembrie, în extravilanul adiacent traseului dintre Șoseaua Hîncești și Șoseaua Balcani, după ce Poliția a fost sesizată despre dispariția acesteia pe 3 decembrie, a confirmat Diana Fetco, șefa secției de comunicare al Inspectoratului General de Poliție (IGP) pentru ZdG.

La examinarea primară, pe corpul tinerei nu au fost depistate semne de moarte violentă.