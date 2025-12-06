Principală — Ştiri — Social — Iubita unui polițist dispărută de…
Iubita unui polițist dispărută de trei zile, descoperită fără suflare. Poliția: „O versiune preliminară este cea a suicidului”
O tânără în vârsta de 26 de ani, iubita unui polițist, a fost găsită fără suflare sâmbătă, 6 decembrie, în extravilanul adiacent traseului dintre Șoseaua Hîncești și Șoseaua Balcani, după ce Poliția a fost sesizată despre dispariția acesteia pe 3 decembrie, a confirmat Diana Fetco, șefa secției de comunicare al Inspectoratului General de Poliție (IGP) pentru ZdG.
La examinarea primară, pe corpul tinerei nu au fost depistate semne de moarte violentă.
„O versiune preliminară examinată de polițiști este cea a suicidului, însă toate circumstanțele exacte, precum și cauza decesului, urmează a fi stabilite în cadrul investigațiilor inițiate”, afirmă Diana Fetco, șefa secției de comunicare al IGP.