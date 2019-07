INFOGRAFIC/ Care este numărul oficial al populaţiei R. Moldova

La începutul anului 2019, în R. Moldova locuiau 2,68 de milioane de persoane cu reşedință obișnuită, adică cei care nu și-au schimbat locul de trai în ultimele 12 luni. Datele au fost prezentate astăzi, 11 iulie, de Biroul Național de Statistică.

Numărul estimat al populației, la începutul anului curent, este cu 190 de mii de persoane mai mic decât în 2014. În ultimii ani, rata de creștere anuală a fost negativă constituind -1,8% anual.

Motivul principal al descreșterii populației este migrația netă negativă care a crescut de la -24,6% persoane în anul 2014 la -48,6 mii de persoane în 2018.

În 2017, din țară au emigrat în jur de 160 de mii de persoane, iar 110 mii au imigrat în țară, majoritatea dintre ei fiind migranții reîntorși.

Acestea sunt doar câteva dintre rezultatele ce au fost făcute publice astăzi, 11 iulie, de Ziua Mondială a Populației, în cadrul evenimentului de prezentare a numărul revizuit al populației R. Moldova și a datelor despre migrația internațională pentru perioada 2014-2018.

Sunt datele unui studiu privind numărul revizuit al populației, inclusiv date despre migrație, în perioada 2014-2018. Cercetarea a fost realizată de Biroul Național de Statistică cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare din Moldova.