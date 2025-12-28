VIDEO Împușcăturile de la IP Centru, între fapte și speculații. Șeful IGP, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, despre incidentul armat de la Inspectoratul de Poliție Centru, circumstanțele în care acesta s-a produs și informațiile false apărute ulterior în spațiul public. Vorbim și despre consumul de alcool al polițiștilor, modul în care a fost păstrată arma, acuzațiile de mușamalizare a cazului, dar și breșa de comunicare recunoscută de instituție.