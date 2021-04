DOC/ Răspunsul primit de către un deputat PAS de la AMDM, la întrebarea – câte medicamente neautorizate a importat R. Moldova în ultimii ani?

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Dan Perciun susține că, anual, Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale (AMDM) permite „sub false pretexte importul medicamentelor neautorizate în R. Moldova, prețul cărora nu este plafonat”.

În acest sens, Perciun spune că a solicitat de la responsabilii din cadrul agenției informații privind medicamentele neautorizate importul cărora a fost permis în R. Moldova, în ultimii ani. Potrivit deputatului, reprezentanții AMDM nu i-au furnizat informațiile pe care le-a solicitat, invocând faptul că „din cauza unui atac cibernetic, datele au dispărut din sistem”.

„Incredibil! Am cerut informație exhaustivă de la Agenția Medicamentului privind medicamentele neautorizate importul cărora a fost permis în R. Moldova, în ultimii ani. Răspunsul agenției – din cauza unui atac cibernetic, datele au dispărut din sistem. Anual, agenția permite sub false pretexte importul medicamentelor neautorizate, prețul cărora nu este plafonat. Am vrut să începem sondarea subiectului analizând – volumele de import, tipul medicamentelor etc. S-au speriat. În tare multe instituții va trebui după anticipate de făcut curățenie generală”, a scris deputatul PAS într-o postare pe Facebook.