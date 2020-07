DOC/ Alertă de călătorie Covid-19. Informaţii actualizate privind accesul cetăţenilor R. Moldova pe teritoriul altor state

Responsabilii din cadrul Ministerului de Externe de la Chișinău au publicat joi, 16 iulie, un document ce conține informații actualizate privind accesul cetățenilor R. Moldova pe teritoriul altor state în contextul pandemiei de Covid-19.

Ucraina

Intrarea și aflarea pe teritoriul Ucrainei este permisă cetățenilor Republicii Moldovadoar în cazul prezentării poliței de asigurare, care va servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19, cu amplasarea obligatorie în locuri determinate (la rude, prieteni, spații arendate) sau spații de observație (carantină) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal. Totodată, perioada de autoizolare a persoanelor străine, sosite în

Ucraina dintr-un stat sau care sunt cetățeni ai statului cu o răspândire semnificativă a COVID-19, este sistată în cazul prezentării rezultatului negativ al testării COVID-19 prin metoda PCR, efectuată după trecerea frontierei de stat a Ucrainei/



 Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, fără plasarea la autoizolare (observare) pentru o perioadă de 14 zile, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul) și a poliței de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea COVID-19.



 În lista persoanelor care nu cad sub obligațiunea plasării în spațiile de observație sau autoizolare pentru o perioadă de 14 zile au fost incluși și conducătorii autocarelor de curse internaționale regulate de pasageri.

Polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

Totodată, se atrage atenția asupra faptului că în urma calamităților naturale din regiunile de vest ale Ucrainei (Ivano-Frankovsk, Cernăuți, Lvov și Ternopol,) au fost distruse peste 150 km de drumuri auto și zeci de poduri. În context, se recomandă ocolirea acestor teritorii.

Austria

Republica Austria a anunțat sistarea curselor aeriene din/în Republica Moldova din data de 16.08.2020 ora 00.00 până în data de 31.07.2020.

De asemena, din data de 08.07.2020 Republica Austria, din motivul răspândirii globale a COVID-19, a extins avertismentele de călătorie pentru cetățenii austrieci pentru un șir de țări, inclusiv pentru Republica Moldova.

Cetățenii străini, inclusiv din Republica Moldova, pot intra în Austria cu condiția ca aceștia să aibă dreptul de a sta în Austria în baza:

unei vize de tip D eliberată de Austria sau

unui permis de ședere sau

a documentației necesare solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea poliției pentru străini, Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din 2005.



Cetățenii din țările terțe, care intră în Austria și care se încadrează în categoriile mai sus menționate pot intra în Austria numai dacă dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru COVID-19 este negativ. În cazul în care certificatul medical nu poate fi prezentat, aceste persoane vor intra în izolare/carantină, într-o locație adecvată, pe o perioadă de 14 zile.

Dacă persoana nu poate face dovada deținerii unei locații adecvate, accesul în Austria nu-i va fi permis.

Bulgaria

În conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății al Bulgariei din 15 iulie, intrarea în Bulgaria a cetățenilor statelor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova, este interzisă până în data de 31 iulie 2020. Restricțiile sunt valabile și în privința tranzitării.

Cu titlu de excepție, autoritățile bulgare examinează solicitările de intrare și tranzitare a Bulgariei pentru persoanele aflate în situație umanitară dificilă.

Informația respectivă urmează a fi comunicată ambasadei la adresa de e-mail: sofia@mfa.gov.md pentru a fi transmisă spre examinare autorităților bulgare.

Franța

În conformitate cu informațiile prezentate de Ministerul Europei și Afacerilor Externe al Republicii Franceze la 8 iulie 2020, restricțiile de călătorie și măsurile de control la frontieră sunt menținute pentru toți cetățenii străini care intră pe teritoriul Franței, cu excepția:

 cetățenilor UE/SEE/Elveția;

 cetățenilor cu permis de ședere francez sau viză de lungă durată;

 cetățenilor străini care tranzitează Franța spre țara de origine/reședință;

 persoanelor care efectuează transportarea mărfurilor sau personalul companiilor aeriene;

 studenților străini posesori ai unei vize de lungă ședere în Franța;

 personalului diplomatic sau consular acreditat în Republica Franceză și membrilor familiilor acestora.

Prin decretul nr. 2020-663 din 31 mai 2020 se stipulează faptul că pasagerii curselor aeriene trebuie să prezinte transportatorului aerian, înainte de îmbarcare, o declarație de onoare care să ateste că pasagerul nu prezintă simptome de infecție cu Covid-19.

Germania

Începând cu 2 iulie sunt ridicate restricțiile de călătorie pentru 15 state care alcătuiesc așazisa „listă pozitivă”. Republica Moldova nu se regăsește în lista țărilor terțe recomandate de Consiliul UE. Acest lucru presupune că pentru cetățenii moldoveni rămân valabile condițiile de călătorie de până acum.

Totuși, spectrul motivelor întmeiate care vor permite călătoriile din afara UE a fost extins în spiritul tendinței de relaxare. Astfel, din 2 iulie pot călători în Germania:

persoane care dețin permis de ședere german;

personal angajat în domenii vitale, precum sistemul medical, – îngijire socială / geriatrie;

personal calificat indispensabil care este atestat drept extrem de important pentru economia RFG;

transportatori de mărfuri;

sezonineri în agricultură;

marinari / navigatori;

studenți, pentru care învățământul la distanță nu este acceptat de instituția de învățământ;

reîntregirea familiei sau vizite din motive familiale urgente;

persoane care au nevoie de protecție internațională sau umanitară;

personal diplomatic și militar;

pasageri aflați în tranzit.



În cazul călătoriilor personalului calificat, se va prezenta, în mod obligatoriu, contractul de muncă și un certificat al angajatorului din care să rezulte că prezența fizică este importantă, iar prestația în muncă nu poate fi amânată sau executată la distanță. Certificatul va fi confirmat de Ambasada Germaniei din Chișinău.

În aceeași măsură vor fi acceptate călătoriile pentru sejur scurt, dar importante din punct de vedere profesional.

Studenții a căror prezență fizică este obligatorie vor prezenta un certificat al instituției de învățământ în acest sens.

Alerta de călătorie emisă de MAEIE:

Știrea se actualizează.