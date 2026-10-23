„O lecție de istorie extraordinară”. Reacțiile diplomaților străini la noua proiecțe a documentarului ZdG „În «drujba» Moscovei”

Documentarul „În «drujba» Moscovei. 35 de ani de influență rusă în R. Moldova”, realizat de Ziarul de Gardă, a fost prezentat joi, 22 octombrie, în cadrul unei noi proiecții cu subtitrări în limba engleză, la Centrul de informare al Uniunii Europene din Chișinău – Europe Café. După vizionare, invitații au discutat despre influența Rusiei în R. Moldova, evenimentele istorice prezentate în film și despre cum poate fi combătută dezinformarea.

La proiecție au participat reprezentanți ai ambasadelor Norvegiei, Franței, Japoniei, Germaniei, Austriei, României, Regatului Unit și Estoniei, precum și ai altor instituții și organizații internaționale. Printre invitați s-au numărat Iwona Piórko, ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, și Liliana Vițu, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (StratCom).

Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, s-a declarat impresionată de documentar și a spus că acesta ar trebui văzut de cât mai mulți oameni.

„Sunt profund, profund impresionată. Este o lecție de istorie extraordinară, de-a dreptul incredibilă. Este un documentar care îmi va rămâne mult timp în memorie și cred că foarte, foarte mulți oameni ar trebui să îl vadă”, a declarat Iwona Piórko.

Iwona Piórko, ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova

Samuel Richard, prim-consilier în cadrul Ambasadei Franței în R. Moldova, a apreciat impactul emoțional al documentarului și a felicitat echipa ZdG pentru realizarea acestuia. Diplomatul a vorbit despre importanța libertății, inclusiv a dreptului de a vorbi propria limbă.

„De ce este important? Avem nevoie de asta?”, a întrebat Samuel Richard, referindu-se la documentarele despre istoria teritoriilor aflate sub controlul Moscovei, aducând în discuție importanța filmelor documentare în combaterea dezinformării.

Samuel Richard, prim-consilier în cadrul Ambasadei Franței în R. Moldova

Liliana Vițu, directoarea StratCom, a menționat în special mărturiile despre deportările sovietice. Aceasta a spus că asemenea povești ajută oamenii să înțeleagă mai bine trecutul și modul în care traumele istorice pot fi folosite pentru a dezbina societatea.

„Nu este doar o relatare a trecutului, ci și o explicație a motivului pentru care încă purtăm aceste răni și de ce ele continuă să fie exploatate de cei care nu ne doresc binele”, a menționat Liliana Vițu.

Directoarea StratCom a vorbit și despre investigațiile realizate de ZdG, care, potrivit ei, au ajutat oamenii să înțeleagă mai bine cum funcționează rețelele rusești de propagandă și de ce este important să se informeze din surse independente.

Liliana Vițu, directoarea StratCom

Martina Hermann, ambasadoarea Austriei în R. Moldova, a remarcat că documentarul și investigațiile ZdG au reușit să arate metodele prin care Rusia încearcă să influențeze R. Moldova, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale. Aceasta a întrebat cum reușește redacția să își continue activitatea în actualul context.

Alina Radu, autoarea documentarului și directoarea ZdG, a vorbit despre amenințările și presiunile la care au fost supuși jurnaliștii ZdG după publicarea unor anchete. Aceasta a relatat că redacția a primit inclusiv scrisori oficiale din partea autorităților ruse, prin care i se cerea să elimine de pe site materiale despre război și nu doar. Ulterior, site-ul ZdG a ajuns să fie blocat pentru locuitorii din Rusia, cititorii de acolo fiind nevoiți să folosească VPN-uri pentru a-l accesa.

Martina Hermann, ambasadoarea Austriei în R. Moldova

Anne Kjersti Amundsen, ambasadoarea Norvegiei, a vorbit despre cât de necesar este ca oamenii să fie informați și să participe la discuțiile despre problemele care îi afectează. Aceasta a subliniat că este important ca „societatea civilă să fie suficient de puternică” pentru a face față influențelor externe.

Anne Kjersti Amundsen, ambasadoarea Norvegiei

Jüri Kahn, diplomat estonian, a remarcat că R.Moldova și statele baltice au trecut prin experiențe istorice asemănătoare. Acesta s-a declarat surprins de faptul că deportările sovietice nu sunt la fel de cunoscute în R. Moldova ca în Estonia sau Lituania.

„Aproape fiecare familie avea pe cineva, o rudă sau o persoană apropiată, care fusese deportată în Siberia în perioada sovietică”, a spus Jüri Kahn, exprimându-și speranța că documentarul îi va ajuta pe cetățenii R. Moldova să cunoască mai bine aceste evenimente.

Jüri Kahn, diplomat estonian și fost ambasador al Estoniei

Cum poate fi combătută influența Rusiei? Răspunsurile invitaților

Ziarul de Gardă i-a întrebat pe mai mulți ambasadori și reprezentanți ai ambasadelor cum pot R. Moldova și Europa să combată influența Rusiei și dezinformarea.

Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei în R. Moldova, a spus că oamenii trebuie să acorde mai multă atenție modului în care se informează și să analizeze subiectele din mai multe perspective.

„Cred că putem combate influențele externe și orice alte forme de influență negativă pe care anumite persoane sau grupuri încearcă să le exercite asupra noastră printr-un efort constant de informare corectă. Este important ca oamenii să discute între ei și să fie deschiși și față de alte puncte de vedere”, a declarat ambasadorul Germaniei.

Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei în R. Moldova

Yoshino Naito, atașat cultural al Ambasadei Japoniei în R. Moldova, a vorbit despre importanța consolidării societății civile. Aceasta a spus că este nevoie de o „bază solidă” care să ajute societatea să reziste influențelor externe, în condițiile în care metodele de manipulare se schimbă constant.

Yoshino Naito, atașat cultural al Ambasadei Japoniei în R. Moldova

Ross Elliot, atașat al apărării în cadrul Ambasadei Regatului Unit, a atras atenția asupra importanței comunicării dintre autorități și cetățeni. Aceasta a spus că autoritățile trebuie „să iasă din Chișinău” și să discute direct cu oamenii din toate regiunile țării, nu doar cu cei din capitală.

Aceasta a făcut referire și la experiența Brexitului, menționând că lipsa comunicării dintre autorități și locuitorii din diferite regiuni ale țării a fost una dintre problemele observate în acea perioadă.

Ross Elliot, atașat al apărării în cadrul Ambasadei Regatului Unit

Filmul documentar „În «drujba» Moscovei. 35 de ani de influență rusă în R. Moldova” a fost prezentat în premieră pe 26 august 2026, la cinematograful „Odeon” din Chișinău. Ulterior, documentarul a fost publicat pe canalul de YouTube al Ziarului de Gardă. Filmul a fost realizat de echipa ZdG cu susținerea Expertise France.