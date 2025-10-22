Cutremur cu o magnitudine de peste 4 grade, înregistrat în dimineața zilei de miercuri în zona Vrancea

În dimineața zilei de miercuri, 22 octombrie, în zona seismică Vrancea a avut loc un cutremur mediu cu magnitudinea de 4.2, la adâncimea de 90 km. Acesta a fost înregistrat la ora 10:23:27.

Conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 41km NV de Focșani, 72km E de Sfântu-Gheorghe, 78km S de Bacău, 80km N de Buzău, 83km SV de Bârlad, 89km E de Brașov.