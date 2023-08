Cum pot fi motivați vorbitorii de limbă rusă din R. Moldova, în special, dar și reprezentanții altor minorități, să învețe limba română? Răspunsul unei profesoare din stânga Nistrului

„Atât timp cât nu se cere tuturor deputaților, funcționarilor publici, vânzătorilor etc. să susțină un examen la limba de stat, situația nu se va schimba”, spune Ala Mîrza-Turbal, profesoară de limbă și literatură română la Liceul Teoretic „Evrika”, singurul liceu cu predare în limba română din Rîbnița, pe malul stâng al Nistrului, fiind întrebată de ZdG despre cum pot fi motivați vorbitorii de limbă rusă care locuiesc în R. Moldova, în special, dar și reprezentanții altor minorități, să învețe limba română.

Profesoara de limbă și literatură română mai spune că limba română nu este „grea”, dar depinde de faptul „cine și cum îi învață”.

„Nici grafia latină nu se însușește greu. Când s-a luat decizia de a trece la alfabetul latin, elevii mei din școala rusă, elevii colegei Larisa Suveică, deja pe la sfârșitul lunii septembrie, scriau dictări, scriau corect, dar apoi s-au început mitingurile… Părinții lor se revoltau în piață. Peste câțiva ani, înțelegând că așa e bine pentru limba noastră, foarte mulți dintre ei au început să ne roage să le învățăm copiii…

Puteam citi texte în grafie latină din copilărie. Știți care a fost primul meu abecedar de limbă română? Romanul „Desculț” de Zaharia Stancu. Eram în clasa a cincea. Am găsit în podul casei noastre, învelită în cârpe, la fundul unei lăzi, sub multe alte lucruri, această carte. Învățam franceza și deja cunoșteam literele. Am început să citesc și am rămas uimită. Cuvintele erau în limba noastră! Cu grupurile de litere și sunete nu mă prea descurcam. M-am dus la Tata: Ce e asta? Literele sunt ale alfabetului francez, dar cuvintele – ale noastre! Sărmanul Tată! M-a întrebat de unde am luat-o, se opunea să mă învețe cum să citesc aceste grupuri, dar apoi, la insistența mea, a cedat și mi-a explicat tot, cu înțelegerea că acesta va fi secretul nostru, că nu trebuie să afle cineva la școală, căci o vor elibera pe Mama din serviciu, iar pe dânsul îl vor duce departe… N-am spus! Ușor am învățat. În câteva zile, curioasă, am citit romanul. Dorință să fie! Pace să fie. Cerințe să fie. Vor învăța”, mai menționează profesoara.