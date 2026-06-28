Conflict încheiat cu împușcături: un bărbat a fost reținut pentru că ar fi tras dintr-o armă deținută ilegal, rănind o persoană

Un bărbat din raionul Strășeni a fost reținut în capitală după ce ar fi împușcat o persoană cu o armă pe care o deținea ilegal, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Conform unui comunicat de presă, în seara zilei de sâmbătă, în jurul orei 22:00, polițiștii au intervenit la un incident produs în sectorul Botanica al capitalei, unde un bărbat din raionul Strășeni, aflat în ospeție, în urma unui conflict izbucnit între mai multe persoane, ar fi folosit o armă de foc.

„Preliminar s-a stabilit că, în timpul altercației, acesta a rănit, prin împușcare, un bărbat în regiunea antebrațului stâng. Victima a fost transportată la spital, unde a primit îngrijirile medicale necesare, viața acesteia fiind în afara oricărui pericol”, notează IGP.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Totodată, în cadrul acțiunilor de documentare, oamenii legii au stabilit că arma utilizată era deținută ilegal.