Conducători ai ONG-urilor de media, despre „atacul” socialistului Batrîncea la adresa jurnaliștilor: „Ar trebui să-și reconsidere poziția”

Joi, 23 aprilie, vicepreședintele Parlamentului din partea PSRM, Vlad Batrîncea, a declarat, într-un discurs de la tribuna Legislativului, că „milioane de euro vin pentru instituțiile media” din Occident, iar el deține informații despre achizițiile jurnaliștilor în ultimii ani, despre care spune că ar primi mii de euro „în plicuri”. Reprezentanții ONG-urilor de media susțin că declarația socialistului ar putea fi privită ca un „atac” la adresa ziariștilor și îi sugerează să-și „reconsidere” poziția.

Batrîncea a afirmat ieri că știe ce mesaje primesc unii medici chiar și „la miezul nopții” de la jurnaliști, fiind îndemnați să nu le fie frică și să facă declarații pentru presă despre condițiile în care activează pe timp de pandemie.

„Știți care sunt primii bani care vin de la partenerii noștri dragi, de la Occident? Primii bani, granturi de milioane de euro, bani groși, vin pentru instituții media, pentru mai multă lumină în problema COVID-ului. Pentru ce un jurnalist trebuie să primească mii de euro onorarii în plic, fără impozite, fără taxă obligatorie de medicină? Nu, dragii mei, eu chiar totuși nu mă voi coborî la acest nivel să spun pe nume cine și cum trăiește, cine și ce a procurat în ultimii doi ani. Am informația aceasta și dacă începem această luptă, OK, ea o să fie reciprocă. Ăștia care scriu despre medici și care trimit mesaje la miez de noapte: „ieșiți la presă, nu ascundeți adevărul”’, a spus vicespeakerul.

Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), Nadine Gogu, a menționat pentru ZdG că declarațiile lui Batrîncea pot fi calificate drept o tentativă de intimidare a acelor jurnaliști care încearcă să reflecte tot ce ține de pandemia COVID-19, să prezinte nu doar perspectiva autorităților, ci mai multe informații, pentru că așa e normal: jurnaliștii trebuie să ofere două perspective.

„Cred că domnul Batrîncea nu s-a documentat prea bine când vine vorba despre aceste milioane, pentru că am impresia că și el, și alți colegi din partid au văzut anumite informații despre ajutoarele oferite în toată lumea pentru reflectarea COVID și au tras concluzia că e vorba doar de R. Moldova, pentru că am mai văzut comentarii acide pe rețelele sociale și am impresia că ei nu citesc frazele până la capăt, nu intră în esență și se apucă de comentat. Cu certitudine, acei jurnaliști, în special acele media care supraviețuiesc datorită granturilor sunt foarte transparente, pentru că asta presupune un grant: transparență. Nici nu poate fi vorba despre plata „în plicuri”. Media independente, în special cele care beneficiază de suport prin intermediul granturilor, asigură transparneță. În cazul altora, dacă dumnealor cunosc, eventual, astfel de practici, să le spună care sunt”, a subliniat directoarea CJI.