Circa 60 la sută dintre stațiile de așteptare din Chișinău sunt într-o stare deplorabilă

Circa 60 la sută din stațiile de așteptare din capitalăse află într-o stare nesatisfăcătoare, iar majoritatea au fost create din materiale de mâna a doua. Totodată, contractul actual de parteneriat public privat nu răspunde adecvat nevoilor utilizatorilor de transport public, astfel autoritățile municipiului Chișinău ar trebui să preia integral controlul asupra stațiilor de așteptare. Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor publice de către reprezentanți ai Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).

În urma analizei efectuate de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene s-a stabilit că la la momentul actual stațiile de așteptare a transportului public sunt gestionate de mai mulți actori: compania privată „Epamedia SRL”, Întreprinderea Municipală Regia de Exploatare a drumurilor și podurilor „Exdrupo”, precum și mai mulți agenți economici ce dețin gherete și unități de comerț (magazin, cafenea). Mai mult decât atât, procesul de monitorizare a stațiilor de așteptare la fel este segmentat. Nu există o singură structură din partea autorității locale care ar asigura coordonarea procesului de gestionare a tuturor stațiilor de așteptare din municipiul Chișinău.

Potrivit IPRE, contractului semnat între Primăria Chișinău și Epamedia SRL, operatorul privat a investit 2.5 milioane euro pentru reabilitare a 302 de stații de așteptare, ceia ce ar însemna aproximativ 8,300 euro pentru o stație. În dependență de materialele utilizate și nivel de dotare al unei stații, costul construirii/reabilitării unei stații variază între 1,700 euro și 22,000 euro.

Potrivit reprezentanților IPRE, aspectul stațiilor de așteptare a fost neglijat de autoritățile municipale și până în prezent nu au fost identificate soluții pentru ca să fie menținute într-o stare satisfăcătoare.

Totodată, în cadrul unei cercetări privind evaluarea transportului public efectuată în anul 2018, IPRE a măsurat gradul de mulțumire a utilizatorilor transportului public pe câteva componente, printre care starea stațiilor de așteptare a transportului public. Astfel, stațiile de așteptare ale transportului public au obținut cel mai mic scor din toate componentele evaluate cum ar: iluminatul din unitățile de transport, comoditatea scaunelor, stilul de conducere, atitudinea taxatorilor sau starea tehnică a unităților de transport.