Cer noros pentru 4 noiembrie în R. Moldova

Miercuri, 4 noiembrie, în R. Moldova nu sunt prognozate ploi, dar cerul va fi înorat, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În nordul republicii, cerul va fi înnourat, iar temperaturile vor ajunge la 7°C.

În regiunea centrală, vremea va fi înnorată, cu temperaturi maxime de 9 grade Celsius.

În sudul țării vremea va fi lipsită de precipitații, iar temperaturile vor atinge valori de 11 grade Celsius.