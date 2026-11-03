Președinția spune că „respinge ferm minciunile lui Vasile Costiuc” privind o intervenție a șefei statului pentru numirea unui vicepreședinte de raion

„Președinția R. Moldova respinge ferm minciunile lui Vasile Costiuc și condamnă răspândirea de informații false”. Astfel a răspuns Președinția declarațiilor făcute de deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care a afirmat că „Maia Sandu a fost la Hîncești ca să pună presiune pe organizația locală ca să-l voteze pe Vasile Moraru vicepreședinte de raion”.

„Acuzațiile mincinoase ale lui Costiuc deja țintesc Președinția. După ce a publicat imagini din zona de frontieră de la Giurgiulești, promovând falsuri despre cerealele transportate, Vasile Costiuc continuă să lanseze acuzații nefondate, de această dată despre implicarea președintei în numirea conducătorilor în consiliile raionale. Președinția Republicii Moldova respinge ferm minciunile lui Vasile Costiuc și condamnă răspândirea de informații false. Îndemnăm cetățenii să se informeze din surse credibile”, a reacționat marți, 3 noiembrie, instituția prezidențială.

Moraru a fost numit luni, 2 noiembrie, în funcția de vicepreședinte al raionului responsabil de domeniul economic. Președinția nu a publicat recent informații despre vizite ale șefei statului la Hîncești sau în alte localilăți.

Moraru a deținut anterior funcția de șef al Inspecției pentru Protecția Mediului Hînceşti. Acesta a fost anterior rănit în timpul unei vânători de mistreți.

Mama acestuia, arhitectă-șefă din raionul Hîncești, a fost constatată de Autoritatea Națională de Integritate cu avere nejustificată în mărime totală de 575 325 de lei în primăvara anului 2026.