CAPCS urmează să inițieze procedura de achiziție a 400 000 de doze de vaccin CoronaVac, produs de SINOVAC BIOTECH LIMITED din China

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) anunță că vineri, 9 aprilie, a avut loc ședința Comitetului de coordonare a imunizării împotriva COVID-19, în cadrul căreia a fost examinată oferta producătorului de vaccin împotriva COVID-19, SINOVAC BIOTECH LIMITED din China. Potrivit MSMPS, acesta este singurul producător de vaccin care a răspuns solicitărilor adresate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), producătorilor de vaccin.

Astfel, în urma analizei ofertei, membrii Comitetului au decis contractarea directă a 400.000 doze de vaccin CoronaVac, produs de SINOVAC, după stabilirea tuturor condițiilor de contractare.

Potrivit MSMPS, vaccinul CoronaVac este aprobat în 17 țări, inclusiv și în Ucraina. Vaccinul se administrează intramuscular, în 2 doze, la un interval de 28 de zile. Acesta se păstrează la temperatura de 2-8 grade Celsius.

Până la ora actuală, CAPCS a lansat două proceduri de achiziție: negociere fără publicare prealabilă a anunțului de participare și licitație deschisă, în cadrul cărora nu a fost depusă nicio ofertă. Invitații au fost transmise producătorilor de vaccin împotriva COVID-19: Pfizer Inc, Moderna Inc, Johnson & Johnson Inc, AstraZeneca PLC, Sinopharm Group Co. Ltd, Russian Direct Investment Fund, Serum Institute of India, AstraZeneca/SK Bioscience Co.Ltd, Sinovac Biotech Ltd. și CanSino Biologics Inc.

MSMPS menționează că, CAPCS continuă negocierile directe, exclusiv cu producătorii de vaccin împotriva COVID-19, pentru asigurarea țării cu doze de vaccin în contextul implementării Planului național de imunizare împotriva COVID-19.

Licitația pentru procurarea dozelor de vaccin anti-COVID pentru utilizarea în cadrul planului național de imunizare COVID-19 a eșuat. Responsabilii din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) au anunțat vineri, 9 aprilie, printr-o notă informativă, că nu au recepționat nicio ofertă în acest sens.

La 19 martie curent, autoritățile au anunțat despre licitația pentru procurarea a 400 de mii de doze de vaccin anti-COVID pentru utilizarea în cadrul planului național de imunizare COVID-19, suma totală pentru achiziționarea lotului fiind de 70 de milioane de lei.

Ulterior, la 26 martie, responsabilii din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate au suspendat licitația pentru procurarea a 400 de mii de doze de vaccin anti-COVID pentru utilizarea în cadrul planului național de imunizare COVID-19. Reprezentanții CAPCS au menționat atunci că licitația are statut de „suspendată” întrucât „a fost prelungit termenul limită de depunere a ofertelor din cauza clarificărilor parvenite pe platforma SIA RSAP-MTender”, iar după „prezentarea răspunsului la clarificări”, licitația ar putea fi realuată.

La 30 martie, responsabilii din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) au reluat licitația pentru procurarea dozelor de vaccin anti-COVID pentru utilizarea în cadrul planului național de imunizare COVID-19.

După ce anterior R. Moldova a inițiat procedura procurării a 400 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19, fiind dispusă să achite 70 de milioane de lei, adică aproximativ 175 de lei pentru o singură doză, marți, 30 martie, CAPCS a anunțat că se dorește procurarea a 100 de mii de doze, pentru un curs complet de vaccinare per persoană, fiind dispusă să achite 35 de milioane de lei. Reprezentanții CAPCS suțin că o astfel de decizie a fost luată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), în contextul în care autoritățile „optează mai mult pentru achiziționarea vaccinului direct de la producători”.

În oferta autorității contractante, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, se menționa că va fi acceptat vaccinul autorizat condiționat în R. Moldova ( la momentul deschiderii ofertelor), sau vaccinul să fie autorizat de către Agenția Europeană a Medicamentului ( European Medicines Agency în continuare EMA, la momentul deschiderii ofertelor ) sau să fie autorizat de către Biroului Federației de control asupra calității alimentelor și medicamentelor (FDA USA) ( la momentul deschiderii ofertelor ) sau să fie inclus în lista Organizației Mondiale a Sănătății de utilizare în urgențe (Emergency Use Listing) ( la momentul deschiderii ofertelor ) sau în lista vaccinurilor COVID-19 în cadrul procesului de evaluare OMS EUL / PQ ( la momentul deschiderii ofertelor ).