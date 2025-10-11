Candidații independenți la parlamentarele din 2025, susținuți prin semnături electronice

403 alegători au semnat electronic pentru potențialii candidații independenți la alegerile parlamentare din 2025. Despre aceasta a anunțat Comisia Electorală Centrală printr-un comunicat.

Prin platforma Lista de subscripție electronică, alegătorii au putut susține 15 potențiali candidați independenți.

Cele mai multe semnături oferite prin intermediul acestui sistem au fost pentru Victoria Sanduța – 180. Olesea Stamate a primit sprijinul a 88 de cetățeni, prin intermediul platformei Lista de subscripție electronică. Alți 36 și, respectiv, 34 de cetățeni au semnat electronic pentru Natalia Clevadî și Andrei Năstase.

Pentru ceilalți potențiali candidați au semnat între 1 și 12 alegători.

Sistemului Informatic „Lista de subscripție electronică” este disponibil pe platforma lse.cec.md . Autentificarea și semnarea în Sistem e posibilă doar cu ajutorul semnăturii electronice sau mobile, prin intermediul Serviciului de autentificare și control al accesului MPass.