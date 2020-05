Bacul de la Molovata, unica legătură a satelor din stânga Nistrului cu malul drept, a rămas blocat. Primăria Cocieri cere ajutorul autorităților centrale

Bacul de la Molovata, care în această perioadă era singura posibilitate pentru locuitorii satelor din stânga Nistrului de a ajunge pe malul drept, a rămas blocat în nămol din cauza scăderii nivelului apei din râu. Primăria Cocieri cere intervenția autorităților de la Chișinău.

Mii de locuitori ai satelor din stânga Nistrului, dar aflate sub jurisdicția R. Moldova, s-au pomenit blocați după ce bacul de la Molovata nu mai poate circula între cele două maluri ale Nistrului, iar posibilitatea de a ajunge în dreapta Nistrului pe cale rutieră, pe la podul de la Vadul lui Vodă, este blocată în legătură cu pandemia de Covid-19.

„Blocati in propria tara. Asa s-a inceput ziua de azi dimineata, 9 mai, Ziua Victoriei, pe platoul Cocieri, cind bacul plutitor, care era unica sansa de a ajunge pe malul drept, s-a innamolit la mal din cauza ca apele Nistrului au scazut. Informatia in mod operativ a fost transmisa dnei Vice-prim, ministru pentru Reintegrare. Asteptam o solutie!”, se spune într-un mesaj publicat de pagina de facebook a Primăriei Cocieri, sat din stânga Nistrului, aflat sub jurisdicția R. Moldova.