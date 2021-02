Autoritățile din Educație se pregătesc pentru organizarea BAC-ului. Conținutul unor teste ar putea fi ajustat

Autoritățile din Educație au început pregătirile pentru examenul de bacalaureat din 2021, după ce exercițiul a fost amânat anul trecut, din cauza pandemiei COVID-19. Conform ministrei în exercițiu a Educației, Lilia Pogolșa, în baza rezultatelor de la pretestările care urmează a fi organizate în scurt timp, unele conținuturi pentru BAC ar putea fi ajustate.

Șefa de la Educație susține că anul trecut „elevii și cadrele didactice au trecut printr-o perioadă foarte grea”, iar această situație trebuie luată în calcul la pregătirea examenelor de bacalaureat.

„Depunem tot efortul și realizăm toate activitățile preconizate an de an pentru organizarea BAC-ului național. Mai mult, recent am semnat un ordin cu privire la organizarea pretestării, pregătirii pentru BAC, dar și a pretestării pentru clasele primare și gimnaziale. Circa 6.000 de elevi vor participa la pretestare pentru examenele de BAC, din circa 160-179 de școli. În cadrul acestor pretestări, ne dorim să facem o analiză a rezultatelor elevilor în comparație cu pretestarea din anul 2019, deoarevce, în 2020, BAC-ul nu a fost organizat”, a declarat Lilia Pogolșa în cadrul unei emisiuni de la N4.