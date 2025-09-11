Aproape 1800 de familii din regiunea transnistreană au beneficiat de indemnizații sociale pentru creșterea copilului oferite de Chișinău, în ultimii 5 ani

Biroul politici de reintegrare a transmis că, începând cu anul 2021 și până la data de 1 septembrie 2025, 1 758 de beneficiari domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender au obținut indemnizații sociale, acordate din bugetul asigurărilor sociale de stat ale R. Moldova, menite să susțină creșterea și îngrijirea copiilor.

Potrivit unui comunicat de presă, în anul 2024, numărul total al beneficiarilor a atins cifra de 582 de persoane, ceea ce reprezintă cea mai înaltă valoare din ultimii cinci ani. Această tendință se explică prin majorarea numărului de familii care au solicitat indemnizația unică la nașterea copilului (280) și indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de doi ani (299). În primele opt luni ale anului 2025, 347 de familii au beneficiat de diverse tipuri de indemnizații.

De asemenea, în fiecare an s-au înregistrat beneficiari ai indemnizației speciale destinate creșterii până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină.