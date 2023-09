Apelul Promo-LEX în contextul desfășurării unui nou meci de fotbal la Tiraspol

În timp ce la Tiraspol este instituit „cod galben de alertă teroristă”, iar copiilor din școlile cu predare în grafia latină nu li se permite libera circulație către instituțiile de învățământ, la stadionul din Tiraspol au loc meciurile internaționale de fotbal. Joi, 21 septembrie, campioana Moldovei la fotbal, Sheriff Tiraspol, va juca cu AS Roma.

În acest context, Asociația Promo-LEX reiterează că „acordul și permisiunea de a desfășura meciuri de fotbal la Tiraspol este un cadou generos de imagine și financiar pentru un holding reponsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană”.

Între timp, fotojurnalista Elena Covalenco anunță că a fost înștiințată de către forțele separatiste de la Tiraspol că are interdicție de intrare în regiunea transnistreană pe un termen de trei ani.

„(…) Pur și simplu mergeam la meci. Mulțumim autorităților constituționale că au făcut tot posibilul ca meciul de azi să aibă loc pe un teritoriu unde securitatea ta depinde de voința unui regim ilegal”, a spus Elena Covalenco într-o postare pe Facebook.

Conform Promo-LEX, pe parcursul anilor, au fost publicate numeroase constatări prin care a fost demonstrată „situația proastă a drepturilor omului din regiunea transnistreană, inclusiv regresul înregistrat în ultimii ani”.

„Cele mai des constatate fenomene: existența posturilor ilegale de control și restricții în calea libertății de circulație; persecutarea activiștilor civici și politici (inclusiv omoruri); introducerea sancțiunilor penale pentru discursuri critice în adresa liderului de la Tiraspol, a misiunii de pacificare sau ca urmare a adresării la autoritățile constituționale și instituțiile internaționale; răpiri, privațiune ilegală de libertate și detenție în condiții inumane.

Contrar acestor constatări și fenomene, sancționarea persoanelor responsabile de fapte grave comise în regiunea transnistreană este aproape de zero. Această situație fără precedent, a determinat apariția fenomenului impunității în regiunea transnistreană. Or, făptuitorii cunosc că nimeni nu le poate face nimic, indiferent de gravitatea faptelor comise. Astfel, Promo-LEX reiterează că acordul și permisiunea de a desfășura meciuri de fotbal la Tiraspol este un cadou generos de imagine și financiar pentru un holding responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană”, se spune într-un comunicat al Asociației.

Sheriff Tiraspol și AS Roma vor juca joi, 21 septembrie, la ora 19:45.

Sheriff Tiraspol, campioana R. Moldova la fotbal, s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în grupele Europa League, după ce a învins în retur echipa KÍ Klaksvík din Insulele Feroe, scor 2-1 (1-1 în tur). Tiraspolenii au obținut a 50-a victorie în Europa.

Jose Mourinho, supranumit (The Special One, specialul, n.r.) este unul dintre cei mai cunoscuți, dar și titrați antrenori din istoria fotbalului. Acesta a ajuns miercuri seară, 20 septembrie, la Chișinău.

După ce a câștigat prima ediție a Conference League cu AS Roma în urmă cu doi ani, tehnicianul portughez a devenit al treilea antrenor din istorie care câștigă toate cele trei trofee continentale, după Udo Lattek și Giovanni Trapattoni. „The Special One” are în palmares Champions League cu FC Porto și Inter Milano, Cupa UEFA cu FC Porto, Europa League cu Manchester United și Conference League cu AS Roma.

De asemenea, Jose Mourinho este primul antrenor care a jucat finale de cupe europene cu patru echipe diferite. Mourinho antrenează AS Roma din (60 de ani) din 2021.

Sheriff Tiraspol a disputat meciurile de pe teren propriu din acest sezon de cupe europene la Tiraspol, în ciuda războiului din Ucraina, decizia fiind luată de UEFA. Anterior, Promo-Lex, asociație care monitorizează respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a criticat decizia luată de Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA). Reprezentanții Promo-Lex au catalogat decizia drept un „instrument eficient de consolidare a unui regim ilegal, care continuă încălcarea în masă a drepturilor omului și ignorarea principiilor și valorilor democratice”.