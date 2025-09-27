Activistă din Rusia: „Atmosfera de frică din Rusia este totală”

În Rusia de astăzi, a fi queer a devenit sinonim cu a trăi sub amenințarea permanentă. După decizia Curții Supreme care a desemnat „mișcarea LGBTQ+” (inexistentă, de fapt) drept „extremistă”, frica a atins cote alarmante. Dar acest climat nu a apărut peste noapte: el s-a construit în decenii de autoritarism, propagandă și complicitate socială. Am discutat cu Dilya Gafurova, directoarea organizației „Sfera”, activistă, politologă, despre ce înseamnă să trăiești astăzi în Rusia ca persoană queer și despre responsabilitatea colectivă a societății ruse în consolidarea regimului actual. Dilya Gafurova e plecată din Rusia. Locul aflării ei este confidențial, din motive de securitate.

Cum se simt astăzi persoanele LGBTQ+ din Rusia?

Dilya Gafurova: Oamenii sunt extrem de speriați. Indiferent de statutul lor social, le este frică să se dea de gol. Situația este critică mai ales pentru părinții LGBTQ și pentru părinții copiilor queer. Aceștia trăiesc într-o teroare constantă, pentru că se tem că, dacă un copil va povesti ceva, familia va fi denunțată. Persoanele queer minore se află în cea mai vulnerabilă situație. Noi încă oferim ajutor direct acestora, inclusiv consiliere psihologică.

Mulți aleg să emigreze?

Dilya Gafurova: Da, unii pleacă. Dar majoritatea rămân, chiar și atunci când riscurile sunt enorme pentru viață sau libertate. Motivele sunt familia, lipsa de resurse, necunoașterea limbilor străine. Tot mai mulți ne contactează cu anxietăți severe, idei suicidare, atacuri de panică. Riscul de suicid a crescut enorm.

Cum arată viața cotidiană a comunității în Rusia de azi?

Dilya Gafurova: Sărăcia a crescut, iar odată cu ea și vulnerabilitatea. Totuși oamenii vor să se întâlnească, să facă parte din viața culturală. Dar chiar și evenimente private au fost supuse raidurilor. Editorii care au publicat cărți cu tematică LGBTQ sunt urmăriți penal. Grupuri de extremă dreaptă bat la ușile oamenilor. Nici acasă nu ești în siguranță.

Poți apela la poliție?

Dilya Gafurova: Practic, nu. Poliția adesea agravează situația. Singurele opțiuni sunt litigii strategice – dar acestea pot fi riscante. Uneori recomandăm relocare în altă regiune a țării.

Credeți că societatea rusă ar fi putut opri regimul?

Dilya Gafurova: După 1991 nu s-au construit instituții democratice reale. La începutul anilor 2000 erau deja vizibile persecuții, controlul presei, arestări. Protestele din 2011-2012 au arătat dorința de alternanță la putere. Dar represiunea a fost graduală, iar oamenii au preferat liniștea.

Responsabilitatea există – societatea rusă a închis ochii la multe lucruri. A existat rezistență, dar ea a fost fragmentată și, treptat, a dispărut. Unii au obosit, alții s-au resemnat, iar frica a învins. Punctul fără întoarcere fusese atins chiar înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, când oamenii știau deja că orice protest poate însemna închisoare.

Cum percep oamenii din Rusia războiul?

Dilya Gafurova: Observ oboseală de război. Dar propaganda face ravagii. Când un om își pierde o rudă pe front, pentru a-și justifica durerea, alege să creadă propaganda. E greu să accepți că ești agresor și nu erou. Și atunci îți spui povestea pe care regimul ți-o servește.

Cum interpretați decizia Curții Supreme care desemnează comunitatea LGBTQ+ drept „extremistă”?

Dilya Gafurova: Nu a fost o surpriză. A oficializat un mecanism de persecuție deja în derulare: raiduri asupra cluburilor, cafenelelor, spațiilor culturale – peste 50 numai până în aprilie anul acesta. Oameni obișnuiți au ajuns urmăriți penal doar pentru că lucrau într-un local. Atmosfera de frică e absolută. Părinți și-au denunțat propriii copii.

Legea „propagandei” din 2013, inițial pentru „protecția minorilor”, a fost extinsă în 2022 la toate vârstele. A fost un instrument politic. Regimul a inventat povestea „valorilor tradiționale” și a transformat comunitatea queer în dușman intern. De atunci, violența a explodat. În ultimul an am documentat peste 450 de cazuri de agresiuni fizice împotriva persoanelor queer – dublu față de anii precedenți.

Cum vedeți viitorul?

Dilya Gafurova: Din păcate, propaganda, războiul și frica modelează conștiința colectivă. Niciun popor nu e „nativ” predispus la ură, dar când statul creează un cadru represiv și distruge orice alternativă, oamenii ajung să urască și să se teamă. Alegerea există mereu. Noi continuăm să oferim sprijin, dar și să denunțăm absurdul unui regim care își persecută propriii cetățeni. Cred că Rusia nu va putea schimba nimic fără implicarea reală a societății civile și fără respectarea normelor internaționale.

* Acest material a fost elaborat de Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” și publicat de ZdG în baza unui contract de prestări de servicii media.