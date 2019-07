Zelenski: „Vom oferi susținere enormă pentru ca teritoriile statelor noastre să nu fie ocupate de forțele armate ruse”

În cadrul îndrevederii cu preşedintele Ucrainei, prim-ministra Maia Sandu, a dat asigurări că R. Moldova va deveni un partener de nădejde pentru statul vecin. La rândul său, Zelenski a declarat că Ucraina va participa, în continuare la procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este imposibilă impunerea unor planuri pentru așa-zisa federalizare a Ucrainei și a R. Moldova de către Federaţia Rusă.

La rândul său, premierul Maia Sandu a anunțat că a discutat trei seturi de subiecte cu președintele Volodimir Zelenski – securitatea regională și integrarea europeană, agenda bilaterală și eforturile de a construi instituții funcționale în interesul cetățenilor din ambele state.

Maia Sandu a vorbit despre necesitatea colaborării dintre Chișinău și Kiev pe domeniile economic și energetic, controlul frontierelor, combaterea crimei și a contrabandei, precum și privind problemele de mediu în bazinul râului Nistru.

Aceasta este cea de-a treia vizită oficială întreprinsă de Maia Sandu în calitate de șefă a Cabinetului de miniștri. La începutul lunii iulie, aceasta a mers la București și Bruxelles. Pe 16 iulie, Maia Sandu urmează să întreprindă o vizită în Germania, la invitația cancelarului Angela Merkel.