(video) Ce (nu) spun Candu și Filip despre concertul din PMAN: „De astăzi încolo va fi doar Partidul Democrat”

Premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu, susțin că nu văd o problemă pentru a sărbători în același timp, și Ziua Europei și Ziua Victoriei. Mai mult, aceștia afirmă că cele două semnificații ale zilei de 9 mai sunt într-un raport de dependență și că acest lucru este decis de istorie. Cei doi, care sunt prim-vicepreședinte și, respectiv, vicepreședinte ai PDM, spun că nu cunosc câți bani cheltuie partidul pentru organizarea concertului din această seară în Piața Marii Adunări Naționale. Premierul a refuzat să ofere un răspuns exact întrebat de ce este nevoie de concerte grandioase pentru a comemora amintirea predecesorilor care au decedat de ambele linii ale frontului.

„Astăzi este o sărbătoare pe care o organizează Partidul Democrat pentru a marca 9 mai, și ca Zi a Victoriei și, totodată, pentru a marca Ziua Europei, care nu ar fi existat dacă nu fi Ziua Victoriei”, a declarat Andrian Candu, întrebat despre semnificația zilei.

Pavel Filip spune că astăzi este sărbătorită victoria asupra fascismului, de aceea e bine să ne aducem aminte de toți cei care și-au pierdut viețile în acest război crunt și să învățăm lecțiile trecutului care sunt mereu actuale. „Ziceam că este o zi deosebită, deoarece cinci ani apoi după 9 mai 1945 a fost creată și dată suflare unei noi, ceea ce numim noi Uniunea Europeană”, afirmă Filip. Acesta a mai declarat că marcarea dublei semnificații ale zilei este un lucru decis de istorie. „Nu cred că este o decizie luată de noi. Este un lucru firesc”, a precizat Favel Filip.

ZdG a scris recent că Piața Marii Adunări Naționale a fost rezervată pentru 9 mai curent de către socialiști încă acum trei ani, doar că în această zi, concert va da acolo Partidul Democrat din Moldova. Întrebat cum a reușit PDM o astfel de performanță, vicepreședintele partidului, Andrian Candu, a declarat că rezervarea PSRM-ului a fost anulată. „Noi am anulat rezervarea socialiștilor. De astăzi încolo va fi doar Partidul Democrat, care va fi și la guvernare tot timpul”, a menționat democratul.

Întrebat de ce este nevoie de organizarea unui concert grandios pentru a comemora amintirea predecesorilor care au decedat de ambele linii ale frontului, Pavel Filip a avut un răspuns evaziv.

„Dincolo de concerte, Guvernul are și un plan de acțiuni, aprobat la începutul acestui mandat, pentru că oamenii, dincolo de sentimente, așteaptă și acțiuni concrete, și lucruri făcute. Am aprobat un plan de acțiuni, care se numește „Onoare. Memorie. Respect.”. Acest plan de acțiuni este implementat în marea lui măsură, așa cum am promis în prima zi de Guvernare. Am reușit să rezolvăm mai multe probleme cu care se contruntau veteranii și pentru noi toți au același respect, nu pentru că au vrut ei, dar pentru că a fost conjunctura în așa mod, fie că au luptat de o parte a barierei, fie de alta. Ei și-au făcut datoria față de țară”, a răspuns Filip, fără a enumera, totuși, care probleme ale veteranilor au fost soluționate până în prezent.