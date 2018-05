Promisiunea Silviei Radu după ce a anunțat că pleacă de la Primărie

„Astăzi am făcut demersurile oficiale pentru încheierea activității mele în Primăria Municipiului Chișinău. Le mulțumesc tuturor colegilor cu care am muncit în aceste luni, uneori zi și noapte. A fost o experiență din care am învățat multe lucruri utile și în care am avut ocazia să cunosc mai bine locuitorii Chișinăului”, scrie Silvia Radu, după ce nu a reușit să ajungă în turul 2 de scrutin pentru alegerile locale din mun. Chișinău.

„Vreau să mulțumesc cetățenilor Chișinăului care s-au prezentat la vot, să le mulțumesc în mod special celor care mi-au acordat încredere prin votul lor. Îmi doresc foarte mult ca lucrurile să înceapă să se schimbe cu adevărat în Chișinău, pentru asta am candidat și pentru asta am muncit în cele 5 luni ca primar interimar. Cetățenii trebuie să ceară viitorului primar să muncească pentru oraș și să lase politica la o parte, doar așa vom avea parte de schimbări reale în oraș. Vă spun cu certitudine că se pot face lucruri bune pentru oraș, dacă există voință și implicare din partea primarului. Voi continua să sprijin modernizarea capitalei și în activitățile mele viitoare, cu tot ce voi putea”, a precizat Radu.

Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova și Andrei Năstase, președintele Partidului Politic „Demnitate și Adevăr” au obținut cele mai multe voturi în urma alegerilor locale noi de duminică, 20 mai, după numărarea a 100% din numărul proceselor verbale.

Cei doi se vor întâlni peste două săptămâni, în turul 2 de scrutin. Diferența dintre Ion Ceban și Andrei Năstase este de aproximativ 20 de mii de voturi (8,9%).Pe locul 3 s-a clasat Silvia Radu, candidata independentă, dar susținută masiv de televiziunile afiliate Partidului Democrat din Moldova. Aceasta a fost votată de 17,65% din alegători (39,4 mii). Cele mai puține voturi au mers către cel mai tânăr candidat din acest scrutin, Maxim Braila. Reprezentantul Partidului Popular a fost votat de 331 de oameni (0,15%).